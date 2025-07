Incendio zona Massimina, traffico sulla Via Aurelia tra il km 13 e 14

Le fiamme, partite da un campo a ridosso di via del Casale Lumbroso, derivano probabilmente da sterpaglie secche

Un vasto incendio è divampato oggi tra il km 13 e 14 della Via Aurelia, in prossimità della zona Massimina. Le fiamme, partite da un campo a ridosso di via del Casale Lumbroso, derivano probabilmente da sterpaglie secche.

Una densa colonna di fumo è visibile da diversi quartieri di Roma Ovest e dalla stessa Aurelia, generando apprensione tra i residenti. Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto di via del Casale Lumbroso, all’altezza di via Paolo Orano e via Pio Spezi, come riporta RomaToday.

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco e personale della protezione civile per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

*Aggiornamento – ore 19:00

La circolazione permane rallentata per un intervento dei Vigili del Fuoco tra Maccarese e Roma Aurelia.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.