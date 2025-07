Il Consigliere di Cerveteri Gianluca Paolacci ha espresso con fermezza la sua preoccupazione per la situazione amministrativa della città

Il Consigliere di Cerveteri Gianluca Paolacci, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha espresso con fermezza la sua preoccupazione per la situazione amministrativa della città:

“Finalmente l’amministrazione riconosce che c’è qualcosa che non va. Cerveteri è ferma, non si riesce a farla andare avanti. L’Estate Caerite, ad esempio, è stata organizzata con un programma uscito troppo tardi e con numerose sovrapposizioni di eventi.”

Paolacci ha sottolineato come, durante le sagre e le feste tradizionali delle frazioni di Borgo San Martino, Valcanneto e I Terzi, siano stati organizzati eventi paralleli a Cerveteri, penalizzando così la partecipazione. “C’è un’ evidente mancanza di programmazione. Stiamo facendo di tutto per nascondere l’identità dei territori, togliendo spazio a feste e sagre, come quella del melone, che sono il frutto del lavoro e del sudore di intere comunità.”

Il consigliere ha infine affrontato il tema dell’emergenza idrica, un problema che colpisce duramente i cittadini, in particolare chi lavora nei campi o nei cantieri sotto il sole:

“Chi torna a casa dopo una giornata di fatica ha il diritto di lavarsi. Si deve lavorare per migliorare la quotidianità deii cittadini, un’amministrazione deve fare questo”. – conclude Paolacci.