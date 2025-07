Cerveteri, l’Under 19 vicina al ripescaggio nei regionali

L’Under 19 vicina al ripescaggio nei regionali. A giorni il nome del tecnico che condurrà le operazioni della formazione giovanile verde azzurra

Dopo la retrocessione dello scorso campionato, e a seguito di un campionato positivo, perso al play out, l’Under 19 del Cerveteri è a un passo dal ripescaggio nei regionali. La notizia potrebbe arrivare a giorni, ma nel mentre si sta scegliendo il nome del neo allenatore. Una notizia, questa , molto attesa che se confermata vedrebbe i Cervi in una categoria più adeguata alle loro potenzialità. Si svolgerà il campionato di Promozione con l’intenzione di una salvezza tranquilla e la valorizzazione del parco giovani, composto da ragazzi che si sono distinti per capacità e qualità.

Fa.No.