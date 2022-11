L’assessore all’Ambiente Roberto Cini: “Nelle ultime settimane sono stati effettuati molto importanti interventi da parte dell’Ati”

A Fiumicino tanti interventi: dalla vagliatura delle spiagge alla pulizia delle banchine del Tevere –

“Nelle ultime settimane sono stati effettuati molti importanti interventi da parte dell’Ati, che ringrazio insieme all’intero Ufficio Ambiente e alla Dirigente d’area Altorio”. A dirlo è stato l’assessore all’ambiente, Roberto Cini.

“In particolare è stata effettuata una pulizia straordinaria di entrambe le banchine del Tevere, dal Ponte Due Giugno fino alla foce del fiume, così come previsto dalla convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale”.

“Sono state anche rimosse ad Isola sacra e Maccarese erbacce, piante infestanti e piccoli arbusti presenti sui cigli stradali e sui marciapiedi di via della Scafa, via del Faro, Via Fiumara, Via Giulio Roma, Via di Villa Guglielmi, Via Giuseppe Fontana, Via Lorenzo Bezzi, Viale Danubio, Via Giuseppe Moschini, Via Volga, Via Rodano e relativo parcheggio del mercato tra Via Rodano, Via Volga e Via Reggiani”.

“Infine c’è stato un intervento di vagliatura molto importante eseguito sulle spiagge, che ha consentito di livellare la sabbia per impedire che durante i mesi invernali con il forte vento vada a finire in grandi quantità sulla pista ciclabile e in strada”.