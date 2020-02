Condividi Pin 0 Condivisioni

Il 7 e l’8 marzo regala un fiore per sostenere la ricerca scientifica. In piazza Aldo Moro

A Cerveteri torna l’appuntamento ‘Bentornata Gardensia’

Anche quest’anno un nuovo appuntamento con la solidarietà. Come accade da sei anni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna in Piazza Aldo Moro a Cerveteri arriva torna “Bentornata Gardensia”, l’iniziativa di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla a sostegno della ricerca scientifica.

“Per la festa della donna abbiamo un fiore che ne vale due. Puoi prendere una Gardenia o un Ortensia o decidere di averle entrambe con un unico gesto sostenere la ricerca scientifica. ”SMuoviti”

Appuntamento al 7 e 8 marzo in Piazza Aldo Moro.