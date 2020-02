Condividi Pin 4 Condivisioni

Al Teatro Parioli di Roma le ragazze di Loredana Mantini ottengono un primo e un secondo posto

Danza, FMD Il Gabbiano sul podio

Sabato 15 febbraio 2020 al Teatro Parioli si è svolto il Roma Talent Contest.

Una competizione di danza di alto livello che ha ospitato le coreografie di danza di moltissime scuole che si sono confrontate nelle categorie Contemporaneo e Modern.

Importante la giuria, formata da Fabrizio Prolli, Massimo Palmieri, Martina Natalini, Roberto Carrozzino e Raymond Ogbobo.

La scuola FDM Formazione Danza Mantini del centro sportivo di Ladispoli “Il Gabbiano” diretta dalla Maestra Loredana Mantini, ha partecipato nella categoria Senior con una coreografia Contemporanea ed una Modern.

Le danzatrici si sono distinte conquistando il Primo Classificato in Contemporaneo e il Secondo Classificato in Moderno, con due borse di studio per il gruppo.

Soddisfazione da parte dello staff tecnico e della maestra: “Siamo felici dei nostri risultati, conquistati per assoluto merito, dato da studio, competenza, continua ricerca e perfezionamento del movimento oltre che tecnica interpretazione e trasmissione di messaggi. Ancora più felici di essere perfetti sconosciuti a tutti i componenti della giuria. Ringraziamo l’organizzazione per la perfetta riuscita dell’evento”.