A Cerveteri torna la seconda edizione di “Degustiamo il territorio”. Consisterà in una gioranata di incontri, degustazioni guidate, seminari, laboratori e show cooking sono organizzati per valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole del territorio cerite, insieme ai prodotti dell’agrifood locale e al patrimonio paesaggistico e culturale. Questo evento, come comunica la Città Metropolitana di Roma Capitale, è dedicato anche ai prodotti a marchio De.C.O.

Il progetto, noto come “Degustiamo il Territorio”, è stato concepito dall’Associazione Culturale Momenti Divini, finanziato completamente dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Cerveteri. Si propone come un’iniziativa di marketing territoriale per rilanciare il patrimonio enogastronomico della zona. L’evento si svolgerà in Piazza Santa Maria a Cerveteri dalle ore 10.30 alle ore 19.00.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3388768903.

Il programma della giornata: