A Cerveteri autoemoteca di Croce Rossa Italiana: dona il sangue, dona la vita

Appuntamento per sabato 18 aprile in Piazza Aldo Moro con i Volontari del Comitato Locale Santa Severa /Santa Marinella. Per donare il sangue, prenotarsi via whatsapp al numero 3200627158

Una mattinata per salvare una vita. Sabato 18 aprile a partire dalle ore 08:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri sarà presente un’autoemoteca della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue, un gesto d’amore e solidarietà concreto verso la comunità. Per donare il sangue, prenotarsi via whatsapp al numero 3200627158.

A promuovere l’iniziativa, la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, da sempre al fianco delle attività di Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella.

“Un gesto semplice, volontario e responsabile che può contribuire a salvare vite e a garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno – ha dichiarato Adele Prosperi –donare sangue è una delle forme più alte di altruismo: chi dona, può salvare la vita di una persona. Inoltre, grazie alla donazione effettuata, riceverà direttamente a casa in maniera gratuita le analisi del sangue”.

“Con Croce Rossa c’è un rapporto molto forte qui a Cerveteri – aggiunge Adele Prosperi – già nelle prossime settimane sono in programma nuove iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione. Con l’occasione, ringrazio la Presidente del Comitato Locale Santa Severa-Santa Marinella Rosanna Saba e tutto il Consiglio Direttivo per l’attenzione che sempre riservano a Cerveteri e alla nostra città”.

Si raccomanda di presentarsi alla donazione a digiuno.