Sagra del Carciofo di Ladispoli, la Regione potenzia i treni

Il 12 aprile treni rafforzati per la Sagra del carciofo di Ladispoli

Ghera: «I 4 convogli in più serviranno a favorire maggiore affluenza di visitatori»

Roma, 7 aprile 2026 – Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per rispondere alla forte affluenza dei viaggiatori in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli.

Tali treni sono stati programmati con materiale rotabile di tipo Vivalto a 6 vetture che garantiranno oltre 4.200 posti totali aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria.

«La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Per questo abbiamo chiesto a Trenitalia di rafforzare il servizio di trasporto su ferro per consentire ai tanti visitatori di poter raggiungere la città di Ladispoli e godersi al meglio questa giornata», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Di seguito i treni straordinari: