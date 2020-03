Condividi Pin 11 Condivisioni

Domani dalle 20.00 al Granarone spente le luci tricolore in segno di lutto cittadino

99enne morta a Cerveteri, Pascucci: “Deceduta il 18 marzo. Dati arrivano in modo confuso”

Vi abbiamo raccontato poco fa della signora di 99 anni deceduta a Cerveteri. A dare notizie più concrete è il sindaco Pascucci in un video affidato alla sua pagina social.

“E’ un girono molto triste per la città. E’ venuta a mancare una delle 14 persone risultate positive al Covid19. Si tratta della signora Amelia di 99 anni. Abbiamo appreso, solo ora, essere deceduta il 18 marzo. È evidente che ci sono problemi con i dati gestiti dal sistema sanitario. Anche a noi arrivano in modo confuso. Ho parlato con i familiari della signora e ho portato a loro le condoglianze di tutta la città. E’ un lutto che sentiamo tutti”.

Come precisa il sindaco nel video la signora era ricoverata al San Paolo di Civitavecchia per cause non legate al Covid 19. Il tampone le sarebbe stato eseguito dopo il decesso. E’ molto probabile che, quindi, non sia morta per complicazioni legate al covid19, ma per i motivi legati alle patologie pregresse.

“Questa sera – ha aggiunto Pascucci – abbiamo deciso di spegnere dalle 20.00 le luci del tricolore al Granarone «in segno di lutto cittadino”.

