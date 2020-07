Zotta: “Lavoriamo senza sosta per l’inizio dell’anno scolastico”

Condividi Pin 1 Condivisioni

La Citta metropolitana di Roma capitale sta lavorando con la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico regionale per verificare insieme percorsi utili alla ripresa del prossimo anno scolastico. Stiamo verificando l’effetivo fabbisogno dei singoli Istituti che gia’ stanno rispondendo a un questionario proposto ai diringenti scolastici dall’USR.

I dati saranno messi a nostra disposizone per pianificare gli interventi confidando anche in ulteriori finanziamenti. Ringrazio il dott. Pinneri per la sua vicinanza manifestata gia’ con i fatti e non con le parole. Voglio ricordare che la Citta metropolitana ha avviato una collaborazione con la Curia e gia’ si sta mettendo in atto una collaborazione con i musei, in particolare con il MAXXI.

La lettera inviata ai dirigenti scolastici e’ un semplice atto amministrativo in attesa dell’approvazione del bilancio 2020 e dell’inserimento dei fondi destinati alla scuola”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma.