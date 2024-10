Zona semplificata, Paolacci: “Cerveteri non c’è. Chi governa blocca il futuro dei nostri figli”

Paolacci ” Dei 49 comuni che avranno incentivi e sgravi per le imprese non c’ è Cerveteri , da anni invocano la zona artigianale, siamo gli unici a non averla. Stanno bloccando il futuro dei nostri figli

” La Regione Lazio ha varato l’istituzione della Zona Logistica Semplificata, ma tra i 49 comuni non c’è Cerveteri” . Lo ha riferito Gianluca Paolacci, in merito all’azione della regione che svolge la funzione del rilancio di aree aziendali e industriali con sgravi e incentivi. ” E’ chiaro che siamo una città , come detto da sempre, che non godiamo di nulla. Non c’è impresa, nulla per i giovani, che vanno altrove, con il futuro che è molto nebuloso. Una città che rispetto a 30 anni si è impoverita, dove non c’è più impresa, artigianato e agricoltura, con la qualità della vita che si è abbassata. Si era parlato di zona artigianale, siamo gli unici a non averla. Troppe parole proferite da chi ci governa da 12 anni, che ha creato disoccupazione, con i dati che parlano chiaro, il 70% del PIl proviene dagli statali che lavorano a Roma. Se, chi governa, pensasse meno agli interessi personali e più alla collettività, nel bene di tutti, si potrebbe auspicare a una ridisegnazione di uno sviluppo artigianale e agricolo”