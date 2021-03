Share Pin 3 Condivisioni

Zona Arancione, a Cerveteri scuole aperte –

“Da domani, martedì 30 marzo la Regione Lazio sarà in zona arancione. Vi aggiorno su due argomenti sui quali mi avete rivolto molte domande in queste ore. Domani, martedì 30 e dopodomani mercoledì 31 marzo le scuole (asilo, elementari e medie) saranno regolarmente aperte. Sono garantiti come sempre i servizi di trasporto e refezione scolastica. Le scuole superiori rimarranno in Didattica a distanza. So che molti hanno avuto dei dubbi su questa scelta, ma visti il Decreto del Governo e l’Ordinanza della Regione Lazio, e considerati i nostri numeri (perfettamente nella media) ritengo sia un nostro dovere garantire immediatamente il servizio. L’istruzione è un diritto Costituzionale del quale abbiamo privato troppo a lungo i nostri figli. Domani riapre l’Isola Ecologica, a partire da domani, martedì 30 marzo riaprirà il Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova. Nei giorni di zona arancione manterrà l’orario di sempre e sarà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:00. Nei giorni rossi (sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile) sarà di nuovo chiusa per riaprire regolarmente da martedì 6. Continueremo ad aggiornarvi.”

Lo dichiara in una nota appena diffusa il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci