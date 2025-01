Zero, a Ladispoli apre lo speakeasy accessibile a tutti

È arrivata una nuova attività a Ladispoli, un pub curato, ma accessibile a tutti e con una vista da far invidia

A Ladispoli, venerdì 17 gennaio, ha aperto un nuovo locale: ZERO. Un pub a speakeasy, così lo ha definito il suo proprietario, che coniuga comfort e qualità, offrendo cibo, bevande e un invidiabile affaccio sul mare. ZERO nasce dall’idea di Andrea Strano, già direttore del locale. Appena trentatreenne, l’imprenditore di Fiumicino ha sempre coltivato la sua passione per il mondo del beverage, specializzandosi anno dopo anno fino ad arrivare alla gestione di tutto il dietro le quinte. Per Andrea, far divertire i suoi clienti è una priorità e il suo obiettivo è offrire un nuovo punto di aggregazione dove tutti possano vivere un’esperienza nuova, ma in tranquillità.

Serate a tema, smash burger, cocktail, birre – anche artigianali – pinsa e saccocce, cosa sono? Ce lo racconta proprio Andrea: “Questi prodotti sono quelli su cui punteremo. Le Saccocce sono delle pizze fritte che andiamo a riempire con farce particolari, spero che i clienti possano apprezzarle”.

Ma Andrea ci ha raccontato anche altro: “Abbiamo ristrutturato completamente la struttura, cercando di ispirarci ai locali romani e, quindi, coniugando quelle che sono le nuove tendenze. Ho disegnato tutto personalmente, abbiamo deciso di mixare innovazione e tradizione giocando con l’alternanza tra legno e led”.

“Cercherò di essere un po’ dappertutto all’interno del locale – ha spiegato Andrea – perché ho voluto creare un posto dove potermi esprimere al massimo, ci sto mettendo veramente l’anima. Per me, il contatto con il pubblico è ciò che conta di più. Di locali ce ne sono un’infinità, per questo, il rapporto con il cliente è decisivo. Inoltre, sono fortemente convinto che offrire un locale sofisticato non sia sinonimo di esclusione. È giusto che un certo prodotto sia accessibile a tutti. Vorrei far trovare alle persone un punto di aggregazione, un posto dove incontrarsi, un bel posto con una vista magnifica. Tutti devono sentirsi liberi di entrare e di godersi il momento”.

“Ho deciso di intraprendere questa avventura (la prima tanto importante ndr.) perché ho bisogno di nuovi stimoli. Non sono una persona che ha paura di fare le cose. Mi piacciono le sfide, ma, soprattutto, mi piace divertirmi. È quello il fulcro del mio lavoro. Quindi ho avuto questa possibilità e ho deciso di coglierla. È chiaro che ci sono giorni complicati, ma mi interessa fare sempre un passo avanti”.

“Cosa può succedere di male? Io, intanto, ci ho provato”.

Il locale si trova in Via dei Cantoni 12 ed è aperto dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 3:00.