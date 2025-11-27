Due giorni di premiazioni tra scuole, autori da tutta Italia e riconoscimenti speciali: la città celebra il valore della letteratura nella cornice di Aula Consiliare e Sala Ruspoli
XIV Premio Letterario “Alsium – Città di Ladispoli”: al via le giornate finali tra cultura, musica e grandi ospiti –
Domani, venerdì 28, presso l’aula consiliare di Ladispoli, si terrà la premiazione della sezione SCUOLA, che quest’anno ha visto la partecipazione degli alunni dell’I.C. Ladispoli 1 e Ilaria Alpi, insieme agli studenti delle medie dell’IC Ladispoli 1 e dell’istituto Arcadia. A partire dalle ore 9:30 verranno proclamati i vincitori, ai quali saranno consegnati buoni libro offerti dalle librerie cittadine Mondadori Store e Scritti & Manoscritti.
Sabato 29 novembre, dalle 15:30, nella prestigiosa cornice di Sala Ruspoli (Piazza Santa Maria), saranno invece premiati gli scrittori provenienti da tutta Italia. Quattro le sezioni in gara: romanzo, giallo, racconto, editoria per ragazzi, a cui si aggiungono i premi speciali della giuria.
I riconoscimenti speciali includono:
- il premio dedicato al Prof. Benito Ussia, fondatore negli anni ’90 del Premio;
- il premio in memoria dell’artista Lara Calisi, scomparsa nel 2019;
- il riconoscimento “Ambasciatore del nostro mare”, destinato ogni anno a un’associazione o cittadino distintosi nella tutela dell’ambiente marino.
L’evento offrirà anche momenti musicali di alto livello, con i Maestri dell’Orchestra Massimo Freccia Michele Forese e Angelica Ciuffa, insieme al giovane talento del sax Antonio Costantino.
Un appuntamento da non perdere.
Finalisti (in ordine alfabetico) e vincitori dei premi speciali
Libro di prosa edito
- Marika Campeti – La notte della menta
- Elisabetta Darida – Malamore
- Mauro Garofalo – La tigre e l’usignolo
- Roberta Mezzabarba – Confessioni di una concubina
- Marianna Loredana Sorrentino – Il baule di Rosa
Libro giallo edito
- Daniela Alibrandi – I delitti della vergine
- Kempes Astolfi – 1975. La rapina delle pizze
- Antonella Di Fabio – Un rifugio perfetto
- Roberto Frazzetta – Finché non muori
- Paolo Lanzotti – L’enigma della maschera
Libro di racconti edito
- Michele Capitani – Cuori nascosti
- Stefano Catena – Bianca e l’oscuro
- Collian Corrado Dogliotti – Ragazzi simpatici
- Pietro Rainero – Racconti
- Marcello Rodi – La finestra
Libro per ragazzi edito
- Patrizia Bettinelli – Il bambino che vola
- Luca Giribone – Il paese di armonia
- Armando Iadeluca – Aria
- Serena Olmelli – Brevi storie horror per bambini in crescita
- Antonella Polenta – Le sabbie d’Egitto
Premi speciali della giuria
- Alfredo Alvino – Nemici fraterni
- Beatrice Fiaschi – Le notti di Odino
- Luca Laurenti – La tonaca del prete
- Paolangela Draghetti – Capitan Burrasca e la perla magica