XIV Premio Letterario “Alsium – Città di Ladispoli”: al via le giornate finali tra cultura, musica e grandi ospiti –

Domani, venerdì 28, presso l’aula consiliare di Ladispoli, si terrà la premiazione della sezione SCUOLA, che quest’anno ha visto la partecipazione degli alunni dell’I.C. Ladispoli 1 e Ilaria Alpi, insieme agli studenti delle medie dell’IC Ladispoli 1 e dell’istituto Arcadia. A partire dalle ore 9:30 verranno proclamati i vincitori, ai quali saranno consegnati buoni libro offerti dalle librerie cittadine Mondadori Store e Scritti & Manoscritti.

Sabato 29 novembre, dalle 15:30, nella prestigiosa cornice di Sala Ruspoli (Piazza Santa Maria), saranno invece premiati gli scrittori provenienti da tutta Italia. Quattro le sezioni in gara: romanzo, giallo, racconto, editoria per ragazzi, a cui si aggiungono i premi speciali della giuria.

I riconoscimenti speciali includono:

il premio dedicato al Prof. Benito Ussia, fondatore negli anni ’90 del Premio;

il premio in memoria dell’artista Lara Calisi, scomparsa nel 2019;

il riconoscimento “Ambasciatore del nostro mare”, destinato ogni anno a un’associazione o cittadino distintosi nella tutela dell’ambiente marino.

L’evento offrirà anche momenti musicali di alto livello, con i Maestri dell’Orchestra Massimo Freccia Michele Forese e Angelica Ciuffa, insieme al giovane talento del sax Antonio Costantino.

Finalisti (in ordine alfabetico) e vincitori dei premi speciali

Libro di prosa edito

Marika Campeti – La notte della menta

Elisabetta Darida – Malamore

Mauro Garofalo – La tigre e l’usignolo

Roberta Mezzabarba – Confessioni di una concubina

Marianna Loredana Sorrentino – Il baule di Rosa

Libro giallo edito

Daniela Alibrandi – I delitti della vergine

Kempes Astolfi – 1975. La rapina delle pizze

Antonella Di Fabio – Un rifugio perfetto

Roberto Frazzetta – Finché non muori

Paolo Lanzotti – L’enigma della maschera

Libro di racconti edito

Michele Capitani – Cuori nascosti

Stefano Catena – Bianca e l’oscuro

Collian Corrado Dogliotti – Ragazzi simpatici

Pietro Rainero – Racconti

Marcello Rodi – La finestra

Libro per ragazzi edito

Patrizia Bettinelli – Il bambino che vola

Luca Giribone – Il paese di armonia

Armando Iadeluca – Aria

Serena Olmelli – Brevi storie horror per bambini in crescita

Antonella Polenta – Le sabbie d’Egitto

Premi speciali della giuria