Wrestling a Roma: arriva la Legge della Strada 6

Questo sabato, 23 Settembre, la Pro Wrestling Roma presenterà uno show al Palatorrino alle ore 19.30.

Dopo i grandi successi degli scorsi eventi, Italian Wrestling Association e European Pro Wrestling uniscono di nuovo le forze per presentare un fantastico spettacolo.

Tanti gli spunti d’interesse partendo dai match titolati della serata, ossia quello valido per il titolo italiano IWA tra Blake e la campionessa, unica e sola regina degli Unicorni, Flowey Queen, passando per la cintura femminile EPW che vedrà scontrarsi Emily Ramirez con la campionessa Queen Maya, fino ad arrivare all’incontro per il titolo Silver della EPW tra il detentore Nico Narciso e il possente Luke Astaroth.

Da segnalare anche la presenza di Karim Brigante, tra i lottatori italiani più famosi al mondo, visto in WWE, NWA e wXw, nonché i due match di coppia della serata tra i Bastalanders, coppia emergente del panorama italiano e i Greedy Souls, tra le migliori coppie europee e l’altro che vede Adami e Mister Mastodont alle prese con il miglior tag team della storia del Wrestling italiano, la Roman Dinasty.

Non mancheranno tanti altri lottatori italiani, ormai noti al pubblico di Roma come: VP DOZER, Fashion Gabriel, Uragano Nero, Christian Gladio, Omar Prince, il manager del DOGMA il diabolico Axel Fury, nonché atleti stranieri al debutto come Mayeck il re delle piramidi, Tibo Hendrik dal Belgio e Splits Mcpins dal Galles.

I biglietti per questa imperdibile serata, a partire da soli 10 euro, sono in vendita via whatsapp al 3348746722 e saranno anche disponibili in biglietteria a partire dalle ore 18.30, con inizio spettacolo ore 19.30.

Si ricorda infine che il Palatorrino dispone di un fornitissimo bar dove poter comodamente cenare a prezzi economici.