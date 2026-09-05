La tappa ad Abu Dhabi è stata ufficialmente cancellata e la gara di Trestles diventa l’ultima incoronando Fioravanti ai punti

World Surf League, Leonardo Fioravanti di nuovo maglia gialla –

In un comunicato dell’ultima ora rilasciato dalla World Surf League, si comunica che la tappa in programma alla Wave Pool di Abu Dhabi è stata ufficialmente cancellata a causa delle tensioni e dei conflitti in corso in Medio Oriente, uniti alle limitazioni logistiche e ai persistenti problemi sui voli internazionali.

Trestles, diventa quindi l’ultima tappa della regular season.

In base a questa decisione, il riconteggio dei punteggi ha decretato che Leonardo Fioravanti è ufficialmente, di nuovo, in testa al mondiale.

Fioravanti, grazie al risultato delle Fiji, riconquista la maglia gialla.

Su Instagram il surfista si era espresso sulla sua gara alle Fiji dichiarando: “Sono felicissimo di come ho surfato e di come ho gareggiato in tutta la competizione, nonostante le condizioni incredibili ma anche insidiose” e concludendo la frase con “La strada ancora è lunga ma ci siamo”.

La strada invece si è dimostrata giusta e gli ha permesso di raggiungere il risultato agognato.