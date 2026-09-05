Al Basket Ladispoli arriva la guardia Michael Fisicaro

Il Basket Ladispoli annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Michael Fisicaro, guardia classe 2006, che andrà a rinforzare il parco esterni a disposizione dello staff tecnico per la prossima stagione agonistica di DR1.

Giocatore dotato di un ottimo tiro da fuori, capacità di attaccare il ferro e un’intensa attitudine difensiva, Fisicaro rappresenta un profilo di grande talento e prospettiva.

Il suo percorso formativo si è sviluppato negli Stati Uniti, dove ha vestito la maglia della Pitman High School in New Jersey. Con la formazione scolastica americana ha superato il traguardo dei 1.000 punti realizzati e conquistato il titolo del South Jersey Group 1 Championship. Nella passata stagione ha fatto il suo esordio nei campionati senior italiani vestendo la maglia della Petriana in Serie C.

Michael porta con sé anche una solida tradizione familiare legata al basket: è infatti figlio d’arte di Robert Fisicaro, ex giocatore con trascorsi nella Bundesliga tedesca e in Italia, dove ha disputato la Summer League con la Benetton Treviso oltre a due stagioni con la Dinamo Sassari in B1.

“Sono felice di entrare a far parte del Basket Ladispoli”, ha dichiarato Michael Fisicaro.”Fin dai primi contatti ho percepito la serietà del progetto. Non vedo l’ora di scendere in campo, dare il massimo in ogni allenamento e mettere le mie qualità a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali insieme ai compagni.”

Un benvenuto a cui si associano le parole del presidente Massimo Albano: “È un piacere accogliere Michael nella nostra società. È un ragazzo giovane ma con un bagaglio di esperienze già importante, tra gli anni negli Stati Uniti e la recente stagione in Serie C. Fisicaro incarna la linea che vogliamo seguire: energia, qualità e determinazione. Siamo certi che saprà dare un contributo significativo al nostro gruppo.”