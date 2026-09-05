Santa Severa, revocato il divieto: l’acqua torna potabile

SANTA SEVERA – Buone notizie per i residenti e i villeggianti di Santa Severa. È stato ufficialmente revocato il divieto di utilizzo dell’acqua potabile precedentemente disposto sul territorio.

La decisione è stata adottata con l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 4 settembre 2026, a seguito dei campionamenti effettuati dalla ASL Roma 4, che hanno dato esito positivo e hanno evidenziato la conformità dell’acqua ai parametri previsti dalla normativa vigente.

L’acqua erogata dalla rete idrica torna quindi a essere potabile e idonea al consumo umano, compreso l’utilizzo per la preparazione e il consumo degli alimenti.

La revoca riguarda anche la fontanella pubblica di Piazza Roma, a Santa Severa, per la quale viene nuovamente confermata l’idoneità dell’acqua al consumo diretto.

Si conclude così la fase di precauzione legata ai precedenti controlli, con il ritorno alla normale fruibilità dell’acqua della rete pubblica.

La cittadinanza può pertanto tornare a utilizzare l’acqua per bere, cucinare e per tutti gli altri usi alimentari, nel rispetto delle normali indicazioni di utilizzo della rete idrica.