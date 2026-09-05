Landi: “Questa rassegna non è solo un momento di svago, ma la dimostrazione tangibile di cosa significa essere una comunità coesa che ci rende orgogliosi delle nostre radici”

I Modena City Ramblers ad Allumiere: grande musica e tradizione –

Saranno le note travolgenti e l’energia folk-rock dei “Modena City Ramblers” il fulcro dei grandi festeggiamenti di sabato 5 settembre ad Allumiere. La storica band emiliana, che da anni manca su questo territorio salirà sul palco di Piazza della Repubblica alle ore 22:00, promettendo una notte memorabile di canti e balli sotto le stelle, all’interno di un cartellone di eventi straordinariamente ricco e radicato nel territorio.

La musica d’autore sarà infatti la punta di diamante di una giornata che inizierà molto prima, celebrando il folclore più autentico del borgo. Il sipario si alzerà nel pomeriggio, alle ore 16:00, con l’attesa corsa dei somari in linea. Una trentina di asinelli in gara si sfideranno in un percorso in linea che attraverserà via Roma per concludersi proprio in Piazza della Repubblica. Un rito collettivo fatto di passione, e rivalità, cittadina e non solo.

Tra la corsa e le vibrazioni del rock celtico, ci sarà spazio anche per i piaceri del palato. A partire dalle ore 19:00, l’area market e gli stand enogastronomici dello “Street Food” apriranno al pubblico, offrendo l’occasione ideale per scoprire e gustare i migliori prodotti a chilometro zero del territorio.

Un programma imponente che celebra i festeggiamenti dell’8 settembre e che rende orgoglioso il sindaco Luigi Landi: “Questa rassegna non è solo un momento di svago, ma la dimostrazione tangibile di cosa significa essere una comunità coesa che ci rende orgogliosi delle nostre radici. Il mio più profondo ringraziamento va alle Contrade, alla Pro Loco, alla Protezione Civile, ai Vigili Urbani, ai commercianti e a tutti i volontari: il successo di questi festeggiamenti è il frutto del loro instancabile e prezioso lavoro quotidiano”.

Le emozioni ad Allumiere continueranno anche domenica 6 settembre. Piazza della Repubblica tornerà a essere il centro della scena alle 21:15 con il concerto degli “Odissea”, seguito alle 23:15 da un momento di profonda memoria storica: la proiezione del video del Sessantesimo “Palio delle Contrade”, un omaggio visivo a una tradizione lunghissima che continua a unire generazioni di cittadini.