Week end alla scoperta di Castrum Novum

La DMO Borghi Etruschi organizza la visita al sito archeologico con rievocazione storica e legionari

Appuntamento con la storia il 14, 15 e 16 giugno 2024 con le Giornate Europee dell’Archeologia. Aperture straordinarie, passeggiate e laboratori per bambini, archeologia sperimentale e visite guidate per mantenere viva la memoria dei popoli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Una vera e propria festa per tutti gli appassionati e i curiosi delle antiche civiltà.Per l’occasione la DMO Borghi Etruschi ha organizzato due eventi straordinari aperti alla partecipazione di grandi e piccoli.

La Rievocazione romana presso l’antica colonia romana di Castrum Novum, vissuta tra il III secolo a.C. e il V secolo d.C.. La festa dell’archeologia parte da Santa Marinella sabato 15 giugno dalle ore 10 alle 12 con la visita al centro storico della cittadina, i suoi lungomari e il porticciolo.

Le attività continuano nel pomeriggio presso il sito archeologico di Castrum Novum con la rievocazione storica dei legionari e laboratori didattici per tutti. Domenica 16 giugno dalle 16 alle 20 in programma anche spettacoli con danzatrici in costume d’epoca e altri figuranti in costume romano.

Tutte le attività sono gratuite. Alto evento,sempre nel week enda, a Castel San Elia al Villaggio Etrusco di Pagus.