Gli organizzatori di Tolfa Jazz insieme al Comune di Tolfa protagonisti di un video a scopo benefico. – VIDEO

“We are the world”: i Purple Voices ed Etra a sostegno della Prociv di Tolfa –

Il coro gospel Purple Voices insieme al Comune di Tolfa promuove l’iniziativa benefica “We are the World”, pensata con l’obiettivo di far sentire la “voce” di un’intera comunità in omaggio alla Protezione Civile di Tolfa.

In questo periodo di quarantena l’attività del coro gospel si è fermata: addio al concerto di Pasqua in programma domenica 12 aprile presso la Chiesa della Sughera e sospensione delle prove settimanali.

Così, durante una video chat a inizio aprile, i componenti del coro Purple Voices hanno deciso di “unirsi a distanza” e dar sfogo alla voglia di continuare a cantare insieme, di sentirsi ancora “coro” e insieme poter aiutare chi è in difficoltà.

E’ nata così l’idea di “We are the World”, una canzone simbolo ormai diventata un inno, nata proprio a scopo di beneficenza.

Una canzone travolgente, emozionante; parla di fratellanza, di amore e solidarietà. Ci ricorda che insieme, tutti insieme, possiamo fare la differenza.

Da qui l’idea di realizzare un video il cui scopo è raccogliere fondi in favore della Protezione Civile di Tolfa, che proprio in questo momento sta svolgendo un lavoro straordinario portando aiuti e sostegno alla comunità e soprattutto alle famiglie più indigenti.

Il Presidente dell’Associazione ETRA ha subito comunicato al Sindaco Luigi Landi l’intenzione di coinvolgere alcune figure istituzionali al progetto, e così non si sono fatte attendere le risposte dell’On.Alessandro Battilocchio, del vice sindaco Stefania Bentivoglio, dell’assessore alla cultura Cristiano Dionisi e di Antonio Filabozzi e Antonio Sestili in rappresentanza della Protezione Civile, che compaiono nel video.



Le varie tracce audio/video sono state registrate da ognuno con il proprio cellulare e assemblate successivamente da Matteo Vagnarelli – Ultrasuoni Servizi Musicali.

Il video è stato pubblicato on line in contemporanea sui profili Facebook dei Purple Voices, di Etra e del Comune di Tolfa. Per le donazioni è attivo il Conto Covid 19 intestato alla Protezione Civile di Tolfa: IT17B0306939461100000000284.

Ad ogni donazione la Protezione Civile distribuirà in omaggio un calendario 2020 realizzato da Purple Voices – il coro gospel di Tolfa

Non solo il coro si è fermato ma tutta l’attività artistica dell’Associazione ETRA: alla luce delle misure di distanziamento sociale impartite dalle autorità, sono stati cancellati i Picnic Musicali in programma il 30 maggio: evento unico nel suo genere che unisce musica jazz, passeggiate naturalistiche e archeologiche, trekking, degustazione di prodotti locali, incontri in fattoria didattica e laboratori artigianali.

La speranza è di riuscire a realizzare la versione autunnale.

E ancora, che ne sarà dell’ XI edizione del Tolfa Jazz “Spirit of New Orleans” in calendario il 24-25-26 luglio?

Il festival negli anni è diventato una delle manifestazioni più importanti del territorio con un pubblico anche internazionale in continuo aumento, attratto dalla musica, dall’offerta artistica, ma anche dalle specialità enogastronomiche locali e dell’artigianato, il cui simbolo è senza dubbio la catana tolfetana.

La programmazione già messa a segno da Egidio Marcari e Alessio Ligi prevede, tra i tanti eventi, due concerti in esclusiva: Fred Wesley & The New JB’S (Celebrating 50th Birthday of the James Brown Band) e Timothy Martin & coro gospel feat. Fabrizio Bosso (in prima esecuzione assoluta).

