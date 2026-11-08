Walking Football: Ladispoli festeggia la vicecampionessa europea Daniela Sabene

La ladispolana Daniela Sabene è salita sul podio agli Europei in corso a Torrevieja, conquistando una splendida medaglia d’argento nella categoria Under 50 dopo aver battuto la Francia ai rigori. Protagonista assoluta tra le migliori in campo, Sabene ha confermato le sue doti tecniche e umane, qualità affinate anche grazie ai costanti allenamenti con la formazione maschile del Ladispoli. Un traguardo che ha suscitato l’orgoglio del presidente del Ladispoli Walking Football, Fabio Ciampa, il quale ha elogiato il valore profondo dell’atleta e annunciato una festa al suo ritorno.