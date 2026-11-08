Dramma a Pescia Romana: investito in bici, muore 65enne originario di Ladispoli

Inutili i tentativi di rianimarlo, illeso il nipotino

Un drammatico incidente stradale ha insanguinato il pomeriggio di sabato lungo il litorale viterbese. Un uomo di 65 anni, originario di Ladispoli, ha perso la vita travolto da un’automobile mentre pedalava in compagnia del nipotino lungo strada Chiarone, nel territorio comunale di Montalto di Castro.

La tragedia si è consumata in pochi istanti. L’uomo stava percorrendo la carreggiata a bordo della sua bicicletta insieme al piccolo quando, per cause tuttora al vaglio degli inquirenti, un veicolo in transito lo ha travolto in pieno. L’impatto è stato violento: il 65enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi gravissimi.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Miracolosamente illeso il nipotino che viaggiava con lui, rimasto sotto shock per aver assistito alla scena.

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