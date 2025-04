La votazione termina giovedì 10 aprile prossimo

Votiamo tutti la “Palude di Torre Flavia” nella campagna del FAI: “I Luoghi del Cuore” – di Giovanni Zucconi

L’Italia è piena di luoghi meravigliosi. Sia dal punto di vista artistico, che dal punto di vista naturalistico. Molti di questi, purtroppo, non sono sufficientemente tutelati o valorizzati.

Per contribuire a proteggere e valorizzare questi luoghi, da sempre, possiamo contare sul FAI. Il Fondo per l’Ambiente Italiano. Che però non può occuparsi di tutti i luoghi che ne avrebbero bisogno. Opera quindi, ogni due anni, una selezione di luoghi particolarmente significativi, partendo da un censimento che prende il nome di “I Luoghi del Cuore”

“I Luoghi del Cuore” è una campagna nazionale per i luoghi italiani che non devono essere abbandonati o dimenticati, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Che permette ai cittadini di segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento, tutti i luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti possono partecipare, con un progetto di valorizzazione, ad un bando che prevede dei finanziamenti.

Perché ne stiamo parlando? Perché quest’anno, tra i Luoghi del Cuore da votare, c’è anche “La palude di Torre Flavia”.

Invitiamo quindi tutti a votarla per raggiungere e superare la soglia minima dei voti necessari per partecipare al bando. Dove si può votare? Si può votare online a questo link

Ma il voto va esercitato in fretta. Abbiamo solo pochi giorni prima che il censimento termini. Infatti, le votazioni si chiuderanno definitivamente giovedì prossimo, 10 aprile.

Per saperne di più, abbiamo contattato la signora Silvia Filippi, la portavoce del Comitato che sta promuovendo la raccolta di firme per sostenere la candidatura della Palude di Torre Flavia.

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Comitato che ha gentilmente condiviso a noi di BaraondaNews.

“Le associazioni GAR (Gruppo Archeologico Romano), Forum Ambiente Ladispoli, I Custodi della Palude di Torre Flavia e GATC (Gruppo Archeologico Territorio Caerite) a settembre si sono unite per formare un comitato spontaneo e partecipare al 12 censimento Luoghi del Cuore promosso dal FAI Fondo Ambiente Italiano, per candidare la Palude di Torre Flavia a Luoghi del Cuore FAI.

Il censimento ad ogni nuova edizione si conferma il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale. I Luoghi del Cuore sono luoghi simbolo per la comunità locale, da preservare e conservare per la loro valenza ambientale, storico – archeologica e sociale.

In questi mesi passato grazie a un grande lavoro di squadra, il Comitato ha raccolto 4000 firme raccolte, ma l’obiettivo prefisso sono quota 5000, così da poter presentare un progetto di promozione e valorizzazione dell’area protetta, per rendere questo spazio incantevole e ricco di biodiversità e memoria collettiva, per i sempre più tutelato e accessibile.

Ci sono ancora pochi giorni per votare, la raccolta dei voti termina il 10 aprile Vota e fai votare la Palude di Torre Flavia a questo link”