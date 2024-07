Volontariato: l’Associazione Nazionale Polizia di Stato si presenta

46 servizi e oltre 800 ore di volontariato, prosegue spedita l’attività dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione Cerveteri con distaccamento anche a Ladispoli

Costituita formalmente il 27 gennaio 2024, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione Cerveteri vanta già 46 servizi all’attivo e oltre 800 ore di volontariato. Si tratta di un’associazione giovane, ma dinamica che ha l’obiettivo di diffondere quelli che sono i valori della Polizia di Stato. L’associazione, che conta già 100 iscritti, è formata da poliziotti e simpatizzati. Come anticipato, tra loro ben 22 hanno deciso di intraprendere la strada del volontariato e hanno dato vita a un gruppo il cui scopo è quello di sostenere istituzioni e privati, fornendo diversi servizi. Non solo, a partire da luglio, è nato anche il distaccamento di Ladispoli così da avere una copertura a tutto tondo sul territorio. Ma come nasce l’associazione e di cosa si occupano i volontari? A raccontarcelo sono il presidente dell’associazione, nonché responsabile, Bruno Camposarcone e il vice-responsabile del gruppo volontari Roberto Oertel.

“Siamo una realtà in crescita, un gruppo di persone che portano avanti principi e valori. Aiutiamo le istituzioni a far rispettare le regole all’insegna della sicurezza di tutti” ha esordito il presidente. “Sul territorio sono già presenti diverse realtà di volontariato. Tuttavia, con l’arrivo del commissariato a Ladispoli e la continua crescita delle città del territorio, abbiamo ritenuto opportuno creare un’associazione di Polizia. Chiaramente gli intenti sono gli stessi e quello che vogliamo fornire è un supporto ulteriore alla cittadinanza”.

“Alcuni di noi – ha raccontato il vice-responsabile – facevano già capo alla sezione romana dell’associazione. La nascita di una realtà territoriale ci ha permesso di spostarci e di offrire il nostro contributo qui. Infatti, i membri dell’associazione sono distribuiti equamente tra Ladispoli e Cerveteri. Sono tutte persone che mettono a disposizione la propria professionalità e questo ci permette di proporre tanti servizi. I nostri volontari sono in possesso di specializzazioni varie tra cui primo soccorso, certificazioni BLS-D, attività antincendio, gestioni delle grandi folle, patente per la guida del drone o ancora ricerca con unità cinofile. Insomma, una formazione continua resa possibile dalla realtà associativa che fa capo al corpo di Polizia di Stato, che rilascia l’opportuna certificazione al termine di ogni corso. Per esempio, abbiamo da poco svolto un corso di Safety e Security con il primo reparto mobile della Polizia di Stato”.

“E’ in questo modo – ha continuato il presidente Camposarcone – che riusciamo a supportare il territorio coniugando passione e professionalità. Tra i servizi più importanti che proponiamo ci sono le attività di presidio, monitoraggio e segnalazione, sicurezza per i grandi eventi, o ancora il servizio di presidio presso le scuole per alleggerire il lavoro della Polizia Locale e poi il servizio di presidio sul demanio marino”.

“La bellezza della nostra associazione sta nella sua ramificazione, mi spiego meglio” ha precisato il presidente. “Ci sono oltre 190 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale che creano una rete di contatti importante. La coordinazione interna ci permette di andare a richiamare tanti volontari e di garantire i servizi per grandi eventi. Al tempo stesso, le altre sezioni ANPS ci chiamano per chiedere supporto e questo permette ai nostri volontari di confrontarsi con eventi in tutta Italia”.

“La motivazione che dovrebbe spingere le persone ad iscriversi all’associazione è il desiderio di aiutare il prossimo. L’ANPS permette di farlo con una formazione importante. E’ chiaro che il volontario non ha obblighi o ore da garantire. Anzi, la cosa più preziosa che può offrirci è proprio il suo tempo. Non credo ci sia soddisfazione più grande del sentirsi utili per la comunità. Da soli riusciamo a far poco, invece, unendoci, estendiamo questi benefici a tutti”.

Per contattare l’ANPS è possibile scrivere alle mail di riferimento: [email protected] oppure [email protected]. Altrimenti si può chiamare direttamente il responsabile al numero +39 355.666.8603. Tra le altre cose, l’associazione nazionale Polizia di Stato è alla ricerca di una casa a Ladispoli: uno spazio – anche piccolo – che permetta di dare all’associazione la giusta visibilità.