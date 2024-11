Tornano alla vittoria le Serie C di volley di Cerveteri: per le ragazze è il riscatto dopo un inizio non semplice, i ragazzi continuano a tallonare le prime della classe

Si è conclusa una giornata positiva per le Serie C della Città di Cerveteri. Infatti, Cerveteri ha vinto entrambi gli impegni della sesta giornata di campionato imponendosi 3 a 0. Le ragazze di coach Rodrigo Miliante Ribeiro hanno sconfitto Green Volley, mentre i ragazzi di coach Capriotti hanno domato una buona Zaga Sports Academy. Sulla carta, entrambi gli impegni erano alla portata delle formazioni etrusche, ma i rischi sono sempre dietro l’angolo e la RIM ha saputo tenere alta la concentrazione.

Il volley maschile

Brunelli e compagni sono riusciti a non dare la possibilità a Zagarolo di andare avanti e hanno messo a segno dei break nelle fasi centrali dei diversi set che hanno saputo conservare fino alla fine. Insomma, livello alto e primo 3 a 0 della stagione, ma c’è di più. Nel corso della partita, ha fatto il suo esordio Marco Giovannini, palleggiatore classe 2009 (il più giovane di tutte le prime squadre) che, a bordo campo, ha dichiarato: “E’ stato molto bello perché la squadra è carica e, da subito, i ragazzi mi hanno accolto al meglio. Mi trovo bene in questo gruppo e spero di poter crescere ancora”. I verdeblù, attualmente, sono a quota 11 punti e galleggiano intorno alle prime 5 posizioni di classifica. Zaga Sport Academy, invece, occupava ed occupa l’ultima posizione nel girone, forse, immeritatamente per il livello di gioco espresso. Ora, per i ragazzi della RIM dovrebbe aprirsi una fase di calendario più agevole, una serie di occasioni che serviranno a macinare punti in attesa di qualche passo falso delle rivali dirette.

Volley, Serie C: Cerveteri fa doppietta e vince sia al maschile che al femminile

Il Volley Femminile

Dopo un avvio di campionato non semplice, Cerveteri è tornato alla vittoria: 3 a 0 secco a un Green Volley relegato alle zone basse di classifica. Partita senza storia con le giovanissime neroverdi ancora troppo acerbe rispetto a una squadra complessivamente più navigata come quella cerveterana. La compagine etrusca deve continuare a mettere in tasca punti per uscire dal guado e scalare posizioni. Il livello espresso è stato sicuramente il più alto dall’inizio dell’anno, complice anche il ritorno di 2 pilastri della squadra, Chiara Valentini – centrale – e Danna Gomes Salgado – palleggiatrice. Le 2 ragazze, subito dopo il match, hanno fatto il punto della situazione: “Ci siamo ritrovate con la testa in campo e questo è quello che ci sere per tutto il campionato. Abbiamo la tecnica, ma è sull’aspetto mentale che dobbiamo lavorare tantissimo” ha spiegato la palleggiatrice.

“Ci dobbiamo impegnare e fare più squadra possibile. Dobbiamo cercare di lavorare bene in palestra e avere la voglia di combattere su ogni pallone” ha concluso il centrale.