Volley, le Serie C di Cerveteri centrano la doppietta tra le mura di casa

Weekend positivo per la pallavolo etrusca, vincono sia le ragazze (3-0) che i ragazzi (3-1) nel doppio incrocio con Roma 7

Si è concluso con una doppia vittoria per la RIM Sport Cerveteri il secondo turno di gare dei Campionati di Serie C di Volley. Tra le mura di casa, le squadre della Città etrusca si sono imposte nel doppio incrocio con Roma 7

La Serie C Femminile

Prestazione solida per le ragazze di coach Miliante che avevano già dato buoni segnali alla prima uscita. Avanti dall’inizio alla fine, Giacometti e compagne non hanno concesso spazio alle avversarie e hanno chiuso in fretta con il punteggio di 3 a 0.

“Siamo partite molto aggressive fin dal primo set – ha dichiarato il capitano a mente fredda – abbiamo spinto molto specialmente al servizio, che ha messo in difficoltà le nostre avversarie. C’è molto ancora da lavorare per raggiungere una consapevolezza di quello che possiamo effettivamente fare, molto di più rispetto a ieri. Nonostante questo nel complesso abbiamo espresso un buon gioco e siamo felici di aver portato a casa 3 punti contro una squadra sicuramente giovane, ma con ottime qualità”.

La Serie C Maschile

La partita contro i giovani giallorossi presentava diverse insidie, ma la maggiore pesantezza di palla ha consegnato la vittoria alla squadra verdeblù. Partiti forte, i ragazzi di coach Cataldi hanno avuto un calo fisiologico nel corso del terzo set, ma sono stati bravi a non concedere spazio nel quarto, archiviando il match con un 3-1.

“I 3 punti sono sicuramente buoni – ha dichiarato capitan Lorenzo Brunelli – e, soprattutto, era importante vincere dopo la sconfitta della prima giornata. È stato sicuramente positivo che abbiano giocato tutti i ragazzi più giovani per larga parte della partita con noi veterani che li abbiamo guardati dalla panchina. Per questo posso dire che è stato un ottimo risultato. Ci manca ancora un po’ di concretezza quando c’è da chiudere. La partita poteva finire tranquillamente in 3 set, ma ci siamo un po’ addormentati. Comunque è stata una prestazione assolutamente solida”.

I parziali delle partite

Serie C Femminile: RIM Sport Cerveteri VS Pol. Roma 7 3-0 (25-20; 25-21; 25-18)

Serie C Maschile: RIM Sport Cerveteri VS Pol. Roma 7 3-1 (25-17; 25-16; 23-25; 25-19)