Santa Marinella, mercoledì 22 ottobre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 22 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Santa Marinella.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Valdambrini, via Umbria, via Lazio, via Alessandro Capotosti, via Sicilia, via Sardegna, via Calabria, via Liguria, via Toscana, via Piemonte, via Lombardia, via Elcetina, via Belvedere, via Portofino, via Spotorno, via delle Gardenie, via Ancelle della Visitazione, via della Selciata, via dei Fiori, via Pontenuovo, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
- via Calabria angolo via degli Abruzzi
- via Valdambrini angolo via Toscana
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.