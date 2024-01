Volley Ladispoli: l’inizio anno è già a pieno regime

Risultati lusinghieri nella Serie D maschile; quarto posto per l’Under19; Under 17 venerdì sfida la Duemila12

Il nuovo anno si è presentato subito alla grande per la Volley Ladispoli: gare a getto continuo, grande impegno negli allenamenti, buoni risultati di campo e qualche novità. Le gare sono ripartite ufficialmente dal giorno 8 Gennaio ed in 15 giorni ne sono state disputate già 24.

Al termine della corrente Stagione Sportiva il numero delle gare disputate supererà abbondantemente quello della Stagione precedente che si è chiuso a 250 gare di Campionato.

Nel settore maschile i risultati continuano ad essere lusinghieri; nei due Campionati Regionali le prestazioni dei ragazzi sono sempre più convincenti.

In Serie D le due vittorie ottenute ad inizio anno hanno collocato il Ladispoli al secondo posto, dietro alla Luiss ed insieme all’Aurelio e al PQP Volley Ostia. Nei prossimi mesi assisteremo sicuramente ad una bella volata per assegnare le possibili promozioni.

Quarta posizione in classifica per la U19 e buone notizie per la U17

L’Under 19 invece, nonostante abbia rimediato due sconfitte nelle ultime due gare, è ancora posizionata al 4° posto nel Campionato Regionale di Eccellenza, preceduta dalla corrazzata Marino, Fenice ed Etruria.

Buone nuove arrivano anche dall’Under 17 maschile che superando, in trasferta l’SCK Volley Santa Monica si è classificato al primo posto del proprio girone ed accede agli ottavi di finale come 7°squadra della classifica avulsa su 42 rappresentative partecipanti.

Venerdì appuntamento al PalaPanzani, ore 17.00, per superare il turno contro il Duemila12. Alterni i risultati dell’Under 13 e 12 Maschili nei rispettivi campionati. Infine, a completamento dell’attività del Settore maschile, segnaliamo l’inizio del Campionato di 3°Divisione Fipav con un gruppo giovanile neocostituito guidato dal giovane Alessandro Paris che ha come unico obiettivo quello di competere e divertirsi.

Femminile in prima divisione posizionata in quinta posizione

Buone nuove (e qualche novità), invece, per il settore femminile. La Noinet, nel Campionato di 1°Divisione, dopo la sconfitta al tie breck rimediata nel Derby con la Rim Cerveteri, Sabato scorso ha subito fatto seguito con una bella vittoria sull’Allumiere riposizionandosi saldamente al 5° posto in classifica; aggiungiamo inoltre che una delle ultime novità riguarda proprio questo gruppo agonistico.

Da questa settimana, infatti, ha iniziato a collaborare con la Volley Ladispoli il Tecnico Gianluca Aceto. Assumerà la responsabilità della 1°Divisione Femminile e monitorerà fino a giugno le squadre giovanili del Settore Femminile.

Fabio D’Arienzo che ad inizio stagione, tra gli altri compiti, aveva momentaneamente assolto anche questo rimasto scoperto continuerà a lavorare anche in questo ambito affiancando Gianluca nella conduzione della squadra. A Fabio vanno i ringraziamenti del Presidente Scimia per la sua dedizione ed il suo impegno continuo.

Sempre in riferimento al Settore femminile, segnaliamo l’attività dei gruppi giovanili che si stanno facendo largo nei gironi eliminatori dei rispettivi campionati promozionali.

L’Under 18 al momento è 3°in classifica reduce dall’ultima gara vinta al tie breck di Martedì sera contro il Nautilus di Ostia; l’Under 16 marcia invece a 2° posto in classifica; l’Under 14, con il successo di Martedi (3-0), sempre contro il Nautilus, ha mantenuto l’imbattibilità ed il primato della classifica; l’Under 13 viaggia anch’essa imbattuta in testa alla classifica reduce dalla vittoria sulla Rim Cerveteri (3-0) ed infine l’Under 12, che ha appena iniziato a gareggiare, si è fatta già notare per la caratura del gruppo squadra.

Due novità di tipo organizzativo

Sabato prossimo, al PalaPanzani è prevista una seduta di allenamento del Centro di Qualificazione Territoriale di Roma per le ragazze nate nel 2011. Sarà una bella vetrina per le ragazze del territorio. La seconda è che si stanno perfezionando con il Comitato stesso le modalità per ospitare a Ladispoli, Domenica 3 Marzo, la Finale Territoriale Fipav Under 14 Femminile Elite.