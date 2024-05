Volley Ladispoli, gioie e dolori lungo la strada dei play off

Un week-end di gare, molte delle quali decisive per il prosieguo di Campionati giovanili e Play Off

Quello appena trascorso è stato un week end che ha vista in rapida successione un gran numero di gare, dal venerdì alla domenica sera, molte delle quali decisive per il prosieguo di Campionati giovanili e Play Off e con tanto pubblico al seguito.

Insomma, un bel week end con molte gioie e qualche dolore.

A fare da apripista di un venerdì 17 divenuto amaro, è stata l’Under 17 maschile che nel Campionato Fipav Favretto è stata sconfitta in casa (3-1) dalla rappresentativa Città Futura, prima nel ranking delle otto squadre classificate alla seconda fase. Il Ladispoli avrà ancora la possibilità di riscattarsi, lunedì 27 maggio prossimo, nella gara di ritorno a Roma, ma per qualificarsi al prossimo turno dovrà vincere 3 set a zero.

Sabato mattina poi, a scendere in campo sono state le giovanissime dell’Under 13 femminile che superando, l’Avogadro-Parioli anche nella gara di ritorno per 2 set a 1, hanno centrato la qualificazione alla semifinale dove, a contrastarle nel prossimo doppio confronto, questa volta troveranno il KK-Eur. In palio ci sarà l’accesso alla Finale di categoria in data 9 giugno.

L’appuntamento importante del sabato pomeriggio, comunque, è stato l’esordio delle ragazze della 1°Divisione Femminile nella prima delle due gare dei Play Off.

Purtroppo, il risultato ha disatteso le aspettative; l’A.S.D. Polas ha vinto al Tie Break, ma non ha spento la speranza delle ragazze di Ladispoli di essere ancora in corsa per una possibile promozione che però arriverà soltanto se la squadra saprà affrontare la trasferta di Roma, domenica prossima, con maggiore determinazione di quella vista in campo sabato scorso.

Ancor più impegnativo è stato, poi, il programma della domenica. Il gruppo Minivolley, guidato dall’inesauribile Debora, si è avviato di buon mattino a Roma, Stadio Martellini, per partecipare come ogni anno alla Mega Manifestazione di Minivolley intitolata a Franco Favretto.

Nel registrare la grande partecipazione dei bimbi, sottolineiamo anche il loro grande entusiasmo nell’affrontare queste prime gare in cui devono superare lo scoglio dell’emotività. Sempre in mattinata, la rappresentativa Under 12 femminile si confrontava al PalaPanzani, con Roma7 e Green Volley, nel secondo ed ultimo concentramento per tentare l’accesso alla Finale Territoriale di categoria. Le gare sono state tutte molto equilibrate e combattute con un esito finale lusinghiero per le ragazze di Ladispoli che si sono qualificate per la tanto agognata Finale grazie ai successi conseguiti sulla Roma7 per 3-0 e sul Green Volley per 2-1.

La Domenica pomeriggio, infine, è stata catalizzata dalle ultime due gare : quella dell’Under 14 femminile che, al PalaPanzani, ha superato il Genzano con un netto 3-0 acquisendo anch’essa il diritto di disputare la semifinale Fipav di categoria contro il Seven Volley & Sport di Roma e l’altra, sicuramente l’appuntamento “clou” del week end, PQP Volley – Volley Ladispoli, giocata in trasferta a Roma, dove i ragazzi della Serie D Maschile hanno esordito nella prima delle due gare dei Play Off previste. La gara, giocata per quattro set con grande intensità, punto a punto, si è conclusa sul filo di lana con il successo pieno dei ragazzi di Ladispoli per 3 set a 1.

Concentrazione e determinazione sono stati gli ingredienti essenziali di una prestazione complessivamente molto buona. A fine gara naturalmente grande è stata la loro soddisfazione e quella del loro affezionatissimo pubblico che li ha accompagnati e supportati in questa difficile trasferta come del resto ha fatto per l’intera stagione sportiva. Adesso, con l’entusiasmo alle stelle, si resterà in attesa delle prossime due gare; la prima metterà a confronto le due avversarie del Ladispoli, la seconda gara, invece, in programma per Sabato 1°Giugno, PalaPanzani, ore 19.00, rappresenterà l’ultimo e decisivo incontro dei Play Off. La Volley Ladispoli si troverà di fronte l’Albano-Velletri una rappresentativa coriacea, per niente disposta a lasciarsi sopraffare da un Ladispoli, giovane e con tanta voglia di dimostrare tutto il proprio valore. Sarà sicuramente una bella gara, uno spettacolo da regalare a tutti gli appassionati della pallavolo locale.