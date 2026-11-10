3 punti tondi per la C Maschile del Cerveteri che convince contro Castel Madama, qualche timore di troppo per la D Femminile sconfitta 3-0 da Apsia

Si è concluso un nuovo weekend di gare per la RIM Sport Cerveteri che può festeggiare una vittoria e deve analizzare una sconfitta.

A fare la voce grossa sono i ragazzi della Serie C Maschile che, nonostante un avvio traballante, hanno subito ritrovato il bandolo della matassa contro un Castel Madama piuttosto agguerrito. Sotto 1 a 0 e 21-24 nel secondo, Brunelli e compagni hanno reagito, complici alcuni cambi preziosi di coach Pignatelli, su tutti l’ingresso di Cesari. “Siamo felici per i 3 punti – ha dichiarato il capitano Lorenzo Brunelli – perché sono importanti dopo la sconfitta al quinto della scorsa settimana.

Volley: la Serie C Maschile di Cerveteri vince in rimonta, inciampa la D Femminile

Abbiamo visto che, quando giochiamo bene, ce n’è per pochi. Al tempo stesso, non possiamo permetterci di rilassarci. Sicuramente la reazione è stata ottima come ottima è stata la prova di tutti. Chi è entrato dalla panchina è stato fondamentale. Abbiamo tanto rammarico per le 2 sconfitte fuori casa, siamo sempre andati a punti, ma viviamo questi blackout che ci condizionano. Eravamo sopra 2-0 contro Appio e avanti 2-1 nella trasferta successiva. Potevamo essere primi in classifica, ma dopo 4 giornate va bene così. Il gruppo lavora bene, gli allenamenti vanno e siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. Speriamo di poter migliorare togliendo quei momenti di buio che ci condizionano”. Gli etruschi, infatti, sono a soli 3 punti dalla vetta occupata dal Volley Castro e insieme al gruppo di testa composto da 6 squadre.

Situazione diversa per la Serie D Femminile, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Dopo un ottimo inizio di campionato, le ragazze di coach Miliante stanno cercando di assestarsi. Il gruppo, domenica, non ha espresso al meglio il proprio gioco e si è arreso 3-0 allo Sporteam 12 Apsia Roma XVI. Occorre riprendere saldamente in mano il volante ed ingranare una marcia più alta per raggiungere una zona diversa di classifica senza perdere il treno delle migliori.

I PARZIALI

Serie C Maschile: RIM Sport Cerveteri – Castel Madama Volley 3-1 (21/25 · 27/25 · 25/19 · 25/15)

Serie D Femminile: RIM Sport Cerveteri – Sporteam 12 Apsia Roma XVI 0-3 (22/25 · 18/25 · 12/25)