Paolacci: «Inclusione scolastica, i diritti dei bambini non possono essere ridotti a un numero di ore»

Da oltre due anni Gianluca Paolacci, consigliere comunale e candidato sindaco di Cerveteri, interviene sulle criticità dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità. Interrogazioni, confronti con le istituzioni e richieste di chiarimento per una questione che riguarda da vicino bambini, famiglie e scuole.

Per un bambino con disabilità, un’ora di assistenza può significare vivere la scuola con maggiore autonomia, riuscire a comunicare con i compagni e partecipare alle attività della classe. Perché questo sia possibile, però, il servizio deve essere organizzato a partire dai suoi bisogni.

È proprio sul rapporto tra le necessità dei bambini, e l’assistenza loro effettivamente garantita, che Gianluca Paolacci, Consigliere comunale e candidato Sindaco di Cerveteri, chiede risposte all’Amministrazione. Paolacci contesta l’assegnazione di ore uguali a bambini con bisogni diversi. Secondo le segnalazioni delle famiglie, il Comune di Cerveteri continuerebbe a stabilire le ore di assistenza in base al livello di gravità della disabilità indicato nel certificato, senza valutare le necessità specifiche di ciascun alunno. Una questione che segue da oltre due anni insieme a Ludovica Adacher, attraverso il confronto con le famiglie, le scuole e le istituzioni.

Nell’intervista che segue, Paolacci ripercorre le iniziative consiliari, e racconta di una risposta arrivata il 25 ottobre a un’interrogazione presentata il 29 maggio. Quasi cinque mesi di attesa. Al termine dei quali, sostiene, le domande principali sono rimaste senza chiarimento. Nel frattempo, l’anno scolastico è iniziato e le famiglie devono fare i conti con l’assistenza effettivamente garantita ai figli. È su quella distanza, tra ciò che serve a un bambino e ciò che riceve, che Paolacci concentra la sua denuncia.

Paolacci, come nasce il vostro impegno su questo tema?

«È un lavoro che portiamo avanti da oltre due anni insieme a Ludovica Adacher, docente universitaria che conosce da vicino il mondo della disabilità, anche grazie all’impegno della madre, tra le fondatrici dell’A.A.I.S. nel 1981, associazione che ancora oggi accoglie ragazzi di Cerveteri. In questi anni abbiamo ascoltato le famiglie, approfondito la normativa e ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici, i Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, la ASL e la Regione Lazio, attraverso interlocuzioni con l’Assessorato regionale competente per la disabilità e con il Garante dei diritti delle persone con disabilità. Non ci siamo limitati a segnalare un problema. Abbiamo cercato di capire come risolverlo, perché quando parliamo di inclusione scolastica parliamo della quotidianità e del futuro dei bambini.»

Qual è il problema che continuate a denunciare?

«Il modo in cui vengono assegnate le ore di assistenza OEPAC e CAA. Nell’ottobre 2025 la sindaca dichiarò pubblicamente che il Comune prevedeva 7 ore di OEPAC per gli alunni riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 e 4 per quelli del comma 1, richiamando le risorse economiche disponibili. Ma ogni bambino è diverso. Due alunni con la stessa certificazione possono avere necessità completamente differenti. Per questo esiste il PEI, il Piano Educativo Individualizzato, che serve a individuare i bisogni del singolo alunno attraverso il lavoro della scuola, della famiglia e delle figure professionali coinvolte. Non possiamo pensare che un bambino debba adattarsi alle ore disponibili. È l’assistenza che deve rispondere alle sue necessità.»

Ma l’amministrazione era a conoscenza di queste criticità?

«Assolutamente sì. Sono oltre due anni che cerchiamo di affrontare la questione attraverso interrogazioni, iniziative consiliari e confronti nella Commissione Scuola. Il 29 maggio 2026 ho presentato una nuova interrogazione proprio per chiedere all’amministrazione di rivedere le procedure prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Volevamo evitare che si ripetessero gli stessi problemi. Purtroppo, la risposta è arrivata soltanto il 25 ottobre, dopo quasi cinque mesi, numerosi solleciti e una comunicazione inviata anche al Prefetto. E quella risposta non ha chiarito le questioni fondamentali. Abbiamo quindi chiesto ulteriori integrazioni, ma siamo ancora in attesa. Avevamo cercato di intervenire per tempo. Nel frattempo, però, l’anno scolastico è iniziato e le famiglie continuano a chiedere risposte.»

Nella risposta la sindaca ha richiamato le responsabilità dei dirigenti scolastici. Che cosa ne pensa?

«La sindaca ha richiamato la mancata trasmissione dei PEI da parte dei dirigenti scolastici, sostenendo allo stesso tempo che il Comune conosce i bisogni degli alunni attraverso la partecipazione dei Servizi Sociali ai GLO. Ma la normativa prevede che le scuole trasmettano agli enti competenti le richieste complessive di assistenza sulla base dei PEI, non necessariamente i documenti integrali. E soprattutto, non possiamo perdere di vista il punto centrale: il Comune deve spiegare quali richieste abbia ricevuto dalle scuole e come abbia determinato le ore da assegnare. Il lavoro delle scuole è fondamentale. I PEI non sono numeri scritti su un foglio: sono il risultato di valutazioni e di un percorso costruito attorno a ogni bambino. Quel lavoro deve trovare una risposta concreta nell’assistenza garantita.»

Che cosa emerge dal confronto con le famiglie?

«Le famiglie non sono rimaste a guardare. Ci hanno fornito comunicazioni e PEI dello scorso anno, in alcuni documenti ufficiali compariva espressamente la dicitura “ore concordate con l’ente”. Hanno anche inviato diffide formali tramite PEC al Comune, contestando la prassi delle iscrizioni annuali e delle assegnazioni standardizzate sulla base della certificazione, anziché dei bisogni individuali. I PEI che abbiamo esaminato quest’anno mostrano chiaramente quanto possano essere diverse le necessità di bambini con lo stesso riconoscimento di gravità comma 3: da 6 a 12 ore settimanali di OEPAC e da 0 a 10 ore di CAA. Eppure, secondo quanto ci riferiscono le famiglie, il Comune continuerebbe ad assegnare 8 ore di OEPAC per il comma 3, 5 per il comma 1 e 3 ore di CAA per tutti. E qui dobbiamo ricordare una cosa: un’ora di assistenza non è soltanto un numero in un bilancio. Può significare riuscire a comunicare, partecipare a un’attività, stare insieme ai compagni, conquistare un po’ di autonomia. Sono ore importanti per i bambini, ma anche per le scuole, che devono poter realizzare concretamente il percorso educativo costruito per ciascun alunno. È questo che chiediamo al Comune: spiegare perché, a fronte di bisogni così diversi, continuerebbero a essere assegnate ore uguali per tutti.»

Contestate anche l’obbligo di iscrizione annuale al servizio OEPAC. Perché?

«Perché il diritto all’assistenza non può dipendere dalla compilazione di un modulo. Anche quest’anno il Comune ha richiesto alle famiglie una nuova iscrizione entro il 7 agosto, persino per bambini che già usufruivano del servizio. Ma se il bisogno è stato individuato nel PEI e la scuola ha richiesto l’assistenza, che cosa succede a chi non presenta la domanda entro quella data? Non siamo contrari agli strumenti organizzativi, ma una scadenza amministrativa non può diventare un ostacolo al diritto di un bambino a partecipare pienamente alla vita scolastica. Su questo continuiamo ad aspettare chiarimenti.»

Oltre a segnalare le criticità, avete pensato anche a delle soluzioni?

«Certamente. Insieme a Ludovica abbiamo elaborato un progetto per creare un’équipe multidisciplinare di specialisti che possa affiancare scuole, insegnanti, operatori OEPAC e famiglie. L’idea è offrire un supporto concreto, capace di rispondere alle diverse necessità dei bambini e aiutare anche chi quotidianamente lavora con loro. È una proposta che farà parte del nostro programma elettorale e che presenteremo più approfonditamente nei prossimi mesi. Per noi inclusione non significa soltanto garantire la presenza di un operatore in classe, ma creare le condizioni perché ogni bambino possa partecipare, imparare e sviluppare le proprie capacità.»

Che cosa chiedete oggi all’amministrazione comunale?

«Chiediamo risposte semplici e precise. Quante ore di assistenza sono state richieste dalle scuole? Quante ne sono state assegnate? E soprattutto, con quali criteri? Vogliamo sapere se è stato superato il sistema di assegnazione standardizzato e perché continui a essere richiesta l’iscrizione annuale al servizio OEPAC. Sono due anni che cerchiamo di affrontare queste criticità attraverso il confronto e gli strumenti istituzionali. Non chiediamo favori. Chiediamo che siano rispettati i diritti dei bambini e che il lavoro delle scuole e delle famiglie venga tenuto nella giusta considerazione. Perché ogni giorno di scuola conta. E le opportunità che un bambino perde oggi non sempre possono essere recuperate domani.»