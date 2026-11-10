Incidente e fuga sulla Settevene Palo: identificato e denunciato il “pirata della strada”

La Polizia locale di Ladispoli ha rintracciato a Roma il conducente che lo scorso 22 ottobre aveva provocato un tamponamento a catena con tre auto coinvolte e un giovane ferito, dileguandosi senza prestare soccorso.

LADISPOLI — È durata venti giorni la fuga del conducente che, lo scorso 22 ottobre, si era reso protagonista di un violento incidente stradale a catena in via Settevene Palo, nei pressi dello svincolo autostradale. Dopo lo schianto tra tre vetture — in cui un giovane era rimasto ferito ed era stato trasportato in ospedale — l’automobilista si era immediatamente allontanato senza prestare assistenza.

Decisivo il lavoro d’indagine condotto dalla Polizia locale di Ladispoli, che ha analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi stradali. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità del responsabile, un uomo di 50 anni residente a Roma. Rintracciato nella Capitale, per lui è scattata la denuncia penale per omissione di soccorso e il ritiro immediato della patente.