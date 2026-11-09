Carta d’Argento a Ladispoli: da oggi ancora più semplice usufruire degli sconti presso le Farmacie Comunali

Carta d’Argento a Ladispoli

Presso le Farmacie Comunali Flavia Servizi, i cittadini residenti a Ladispoli che abbiano compiuto 60 anni possono beneficiare di uno sconto del 10% sulle categorie di prodotti ammesse.

Da oggi, per ottenere l’agevolazione, non sarà più necessario esibire la Carta d’Argento: sarà sufficiente presentare un documento dal quale risultino la residenza nel Comune di Ladispoli e il requisito anagrafico.

Le Farmacie Comunali Flavia Servizi rispettano i seguenti orari di apertura:

Farmacia n.1 – Via Firenze 44, aperta dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30;

Farmacia n.2 – Viale Europa 22, aperta con orario continuato dalle ore 08.30 alle 20.00;

Farmacia n.3 – Via Bari 72, aperta con orario continuato dalle ore 08.30 alle 20.00;

Farmacia n.4 – Via Roma 88a, aperta con orario continuato dalle ore 08.30 alle 19.30.

Lo sconto è applicabile anche nel caso di consegna a domicilio, che è possibile richiedere gratuitamente al nr. 342/7927992