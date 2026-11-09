Anziano cade in un dirupo ai Parioli: tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e ricoverato in codice rosso

ROMA – Un intervento di soccorso ad alto tasso di complessità si è svolto questa mattina, intorno alle 11:45, nel quartiere Parioli a Roma. Un uomo anziano è precipitato in un dirupo nei pressi dell’Antico Circolo del Tiro a Volo, facendo scattare immediatamente l’allarme.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra di zona del distaccamento di Prati (9/A) unitamente agli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Raggiunta tempestivamente la vittima, i soccorritori hanno avviato le manovre di recupero utilizzando apposite tecniche e imbracature con corde per estrarre l’uomo dall’area impervia.

L’anziano, trovato in evidente stato confusionale, è stato stabilizzato e recuperato in totale sicurezza. Una volta riportato a livello della strada, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Villa San Pietro.

La riuscita dell’operazione è stata resa possibile dall’eccellente coordinamento e dalla professionalità delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, che hanno garantito la rapida messa in sicurezza e il successivo affidamento dell’infortunato ai sanitari.