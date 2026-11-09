Allerta Meteo nel Lazio: Scatta l’Allerta Gialla per Martedì 10 Novembre per Rischio Idrogeologico

OMA – La Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio ha emesso un nuovo documento di allertamento (N. 1127195 del 09/11/2026) a seguito delle previsioni sinottiche e di precipitazione del Dipartimento della Protezione Civile. A partire dal primo mattino di domani, martedì 10 novembre 2026, diverse zone della regione saranno interessate da un’allerta gialla per criticità idrogeologica.
Previsioni del Tempo e Quadro Meteo
Secondo il Bollettino di Valutazione delle Criticità, sul territorio regionale si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che colpiranno in modo particolare i settori litoranei. I quantitativi cumulati di pioggia sono stimati da deboli fino a puntualmente moderati.
Tenuto conto del livello di saturazione dei suoli, della risposta dei corsi d’acqua e della modellistica idrologica, l’allerta rimarrà valida per le successive 9-12 ore a partire dalle prime ore del mattino di martedì.
Mappa del Rischio: Le Zone d’Allerta Coinvolte
Il Centro Funzionale Regionale ha valutato le seguenti criticità per la giornata di domani, 10 novembre 2026:
🟡 Zone in Allerta Gialla (Ordinaria Criticità Idrogeologica):
- Zona A: Bacini Costieri Nord (che comprende l’area litoranea viterbese e nord-romana).
- Zona D: Bacini di Roma (inclusa la Capitale e la fascia costiera limitrofa).
- Zona F: Bacini Costieri Sud (area pontina e litorale meridionale).
🟢 Zone in Allerta Verde (Assenza di fenomeni significativi prevedibili):
- Zona B: Bacino Medio Tevere
- Zona C: Appennino di Rieti
- Zona E: Aniene
- Zona G: Bacino del Liri
Per quanto riguarda il rischio idraulico e il rischio idrogeologico per temporali, tutte le zone del Lazio rimangono al momento in livello Verde.
Indicazioni per gli Enti e Numeri Utili
La Protezione Civile ha invitato i Comuni e gli enti locali interessati ad attivare le fasi operative previste dai propri piani di Protezione Civile comunale e ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie.
- Emergenze: Per qualsiasi situazione di emergenza è attiva la Sala Operativa Regionale (SOR) al numero verde gratuito 803 555.
- Informazioni e Segnalazioni: Il Centro Funzionale Regionale risponde al numero verde 800 276570 e all’indirizzo e-mail
centrofunzionale@regione.lazio.it.
I cittadini possono consultare gli aggiornamenti in tempo reale e i bollettini ufficiali direttamente sul portale regionale dedicato: www.regione.lazio.it/protezione-civile/bollettini-allertamenti.