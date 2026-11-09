Presente l’onorevole Alessandro Battilocchio

Fieracavalli Verona: successo e record per i Monti della Tolfa e il Cavallo Tolfetano

Si è conclusa Domenica 8 in serata, registrando un record di partecipazione, l’edizione numero 128 della “Fiera Cavalli” a Verona, la kermesse del mondo equestre più importante d’Italia che ogni anno calamita l’interesse di istituzioni, aziende, appassionati e turisti.

Come ogni anno presente una nutrita delegazione locale: i prodotti dei Monti della Tolfa, in particolare, sono stati presentati e apprezzati nel corso dell’iniziativa.

Il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio(Forza Italia), assieme al Sindaco di Allumiere, Luigi Landi, ha partecipato ad alcuni dei momenti istituzionali, sottolineando l’importanza della presenza del Lazio Nord a questa iniziativa e ricordando le tante azioni di promozione e valorizzazione in corso da anni. Il “Cavallo Tolfetano”, ufficialmente riconosciuto come razza dall’Unione Europea,hq ricevuto, anche in questa occasione, riconoscimenti importanti.

Fieracavalli Verona: successo e record per i Monti della Tolfa e il Cavallo Tolfetano

Erano presenti a Verona Silvia Caravaglia, Antonio Vela e Luca Buzzi in rappresentanza dell’Università Agraria di Allumiere e Riccardo Sgamma, Maria Sgamma, Luca Ercoli, Domenico Lazzari e Claudia Mellini in rappresentanza delll’associazione Nazionale “Cavallo Tolfetano” che hanno presentato, come da tradizione, i buoi maremmani di proprietà di Silvia Caravaglia e una cavalla di razza Tolfetana di proprietà dell’UA di Allumiere. La delegazione dell’Università Agraria di Tolfa era invece guidata dagli amministratori Mauro Cascianelli e Gino Vannicola che hanno promosso prodotti tipici locali.

“Una vetrina davvero importante per il nostro territorio che anche in questo contesto ha un ruolo strategico a livello nazionale: bisogna proseguire e rafforzare i percorsi in atto che vedono la sinergia delle Istituzioni e delle tante realtà locali che portano avanti tradizioni e qualità” ha dichiarato Alessandro Battilocchio nel corso del suo intervento di saluto nel padiglione centrale a Fiera Cavalli 2026.