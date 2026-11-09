Giornata storica per l’Etrusca Atletica: a Castel Gandolfo è trionfo regionale per le Ragazze e pioggia di podi

Una giornata memorabile che entra di diritto nella storia dello sport locale. L’Etrusca Atletica ha firmato una prestazione straordinaria ai campionati regionali, coronata dalla conquista del titolo regionale di società nella categoria Ragazze, un traguardo centrato per la primissima volta nella storia dell’atletica cerveterana.

A guidare l’impresa è stata Aurora Miro, già campionessa regionale nei 1000 metri, che con la sua determinazione ha trascinato le compagne di squadra verso una vittoria leggendaria. Insieme a lei, sono salite sul podio Mirana Gioia Pagano, Anna Calderoni e Ludovica Marrone, che hanno ricevuto la meritata incoronazione direttamente dalle mani del Sindaco di Castel Gandolfo, orgoglioso di premiare le neo campionesse regionali.

Ma le emozioni per il club sono iniziate fin dai primissimi metri della giornata. Tra i più piccoli, nella categoria Esordienti, sono arrivate subito le splendide conferme di Gabriele Fanciullacci, capace di conquistare un ottimo terzo posto tra gli E8, e di Silvia Cerroni, brillante quarta nella categoria F10.

Non da meno è stato il settore maschile della categoria Ragazzi, protagonista di una prova d’altissimo livello: Jacopo Quintavalle ha conquistato un bellissimo podio regionale, piazzandosi subito dietro a Luca Dattilo, autore di un fantastico secondo posto tra i nati nel 2014, seguiti a ruota dall’ottima prestazione di Gabriele Eusepi.

La giornata ha regalato soddisfazioni in tutte le specialità e categorie. Tra i Cadetti si registra il solido 7° posto di Paul Albano, mentre nella prova del miglio Andrea Scalella ha agguantato un ottimo terzo posto, seguito dalle generose prove di Massimo Torrisi e Martin Germani. A coronare il successo del settore femminile sono arrivate anche le splendide gare di Sara Tafi, terza sul podio, e Sveva Giovannetti, vicinissima alle prime con un ottimo quarto posto.

A rendere unica questa trasferta è stato però lo spirito di squadra dimostrato da tutti gli atleti in gara: Giada Dattilo, Vishavroop Sigh, Jari Piccini, Nicholas Bruti, Ambra Bruti e Gabriele Paparo hanno dato il massimo su ogni pallone e su ogni metro di pista, onorando i colori dell’Etrusca Atletica e contribuendo a rendere indimenticabile questa domenica di sport.