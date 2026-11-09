Cerveteri, “Occhio alle truffe!”: al Granarone un incontro con la Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini

Un appuntamento cruciale dedicato alla prevenzione e alla sicurezza della comunità. Martedì 10 novembre, alle ore 15:30, l’Aula Consiliare del Palazzo del Granarone a Cerveteri (via F. Rosati snc) ospiterà l’incontro pubblico “Occhio alle truffe! – Difendiamoci dai raggiri”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Gruppo Auser Cerveteri-Ladispoli guidato dalla Presidente Cinzia Palloni e patrocinata dal Comune di Cerveteri, vedrà la partecipazione del personale del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli della Polizia di Stato.

Durante il pomeriggio informativo verranno forniti consigli pratici e strumenti utili per riconoscere ed sventare truffe, frodi e raggiri, odiosi fenomeni purtroppo sempre più frequenti sia sul web e al telefono, sia nella vita quotidiana strada facendo o porta a porta.

L’incontro assume un valore ancora più rilevante con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui malintenzionati e truffatori tendono a intensificare i propri tentativi ai danni dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero.