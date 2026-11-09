Città Metropolitana di Roma Capitale: al via il nuovo portale istituzionale all’insegna di accessibilità e trasparenza

Debutta ufficialmente oggi la nuova piattaforma digitale della Città metropolitana di Roma Capitale, presentata il 4 novembre e operativa a partire da lunedì 9 novembre. Il progetto segna un’evoluzione profonda nella struttura e nell’organizzazione dei contenuti dell’Ente, abbandonando il semplice restyling grafico per adottare un modello interamente incentrato sui bisogni del cittadino.

Design unificato e standard PA

Il nuovo sito risponde pienamente alle linee guida di Designers Italia per i portali della Pubblica Amministrazione locale, definite dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall’AgID in conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale. L’impianto grafico e la navigazione sono stati riorganizzati per facilitare l’accesso ai servizi, garantendo piena usabilità e un’esperienza di consultazione rapida e intuitiva per tutti gli utenti.

Trasparenza potenziata e promozione del territorio

Tra i punti di forza del nuovo impianto spiccano:

Amministrazione Trasparente: la sezione è stata rinnovata per agevolare la consultazione ed è destinata a una progressiva automazione dei flussi, semplificando il lavoro interno degli uffici e rendendo immediato l’accesso ai dati pubblici nel rispetto degli obblighi di legge.

la sezione è stata rinnovata per agevolare la consultazione ed è destinata a una progressiva automazione dei flussi, semplificando il lavoro interno degli uffici e rendendo immediato l’accesso ai dati pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. Valorizzazione dei Comuni metropolitani: un’ampia sezione è dedicata alla scoperta degli eventi e delle bellezze storico-culturali dell’area metropolitana, offrendo vetrina e visibilità a tutto il territorio.

La piattaforma è stata sviluppata interamente dai servizi interni dell’amministrazione in collaborazione con la società in house Capitale Lavoro SpA.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«La presentazione del nuovo portale istituzionale rappresenta un passaggio importante nel percorso di innovazione e modernizzazione della Città metropolitana di Roma Capitale. Non si tratta soltanto di un rinnovamento grafico e tecnologico, ma di un intervento che punta a rendere l’Ente sempre più accessibile, trasparente e vicino ai cittadini. Insieme alla riorganizzazione degli uffici secondo il modello hub&spoke, questa è una delle tante azioni che stiamo portando avanti per costruire una Città metropolitana sempre più moderna ed efficiente.» — Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto di Città metropolitana di Roma Capitale

«Rendere l’informazione più accessibile significa rendere l’istituzione più vicina ai cittadini e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e territorio. Un’attenzione particolare è stata riservata alla sezione Amministrazione Trasparente, che sarà progressivamente interessata da processi di maggiore automazione nella gestione dei contenuti per garantire un accesso intuitivo alle informazioni.» — Paolo Caracciolo, Segretario Generale e Direttore Generale di CMRC