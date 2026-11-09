A12 Roma-Civitavecchia: chiusura notturna tra Fregene e Torrimpietra per lavori

Nuovi cantieri sulla rete autostradale in vista dell’inizio della settimana. Per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione, la società Autostrade per l’Italia ha programmato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, in direzione nord.
Dettagli e orari della chiusura
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22:00 di lunedì 9 novembre fino alle 06:00 di martedì 10 novembre. Durante questa finestra notturna resterà interdetto al traffico il tratto compreso tra i caselli di Fregene Maccarese e Torrimpietra, in direzione Civitavecchia.
I percorsi alternativi
Per limitare i disagi alla circolazione, sono stati individuati i seguenti itinerari consigliati:
- Per chi viaggia in A12 verso Civitavecchia: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fregene Maccarese, occorrerà proseguire su via Tre Denari, immettersi sulla SS1 Aurelia in direzione nord e rientrare in A12 allo svincolo di Torrimpietra.
- Per chi proviene dalla Roma-Fiumicino (A91): si consiglia di immettersi sul Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), uscire sulla SS1 Aurelia (direzione Civitavecchia) e accedere direttamente all’A12 tramite il casello di Torrimpietra.