Accompagna l’amico in caserma per l’obbligo di firma ma ha la droga in bocca: arrestato 61enne

RIANO (RM) – Un’abitudine apparentemente innocua che si è trasformata in un passo falso decisivo. Un romano di 61 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sospetto e il controllo

A far scattare gli accertamenti è stato l’intuito dei Carabinieri della Stazione di Riano. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari avevano notato un dettaglio curioso: il 61enne si presentava regolarmente in caserma per fare da “accompagnatore” a un conoscente. Quest’ultimo, infatti, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rimedata proprio per reati legati al traffico di stupefacenti.

La costante presenza del 61enne al fianco dell’amico ha finito per insospettire le forze dell’ordine, spingendole a predisporre un controllo mirato.

Il tentativo di disfarsi della cocaina

L’intervento è scattato ieri mattina, intorno alle 11:30, non appena i due sono giunti nei pressi della stazione dei Carabinieri. Alla vista dei militari che si avvicinavano per l’identificazione, l’uomo ha provato a eludere l’ispezione con un gesto disperato: ha infilato repentinamente in bocca diversi involucri nel tentativo di inghiottirli o nasconderli.

La prontezza dei Carabinieri ha tuttavia impedito che il 61enne potesse ingerire la sostanza. Dalla bocca dell’uomo sono state così recuperate e sequestrate 14 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

I provvedimenti giudiziari

Al termine delle formalità di rito presso gli uffici dell’Arma, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, il 61enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.