“Piano Asfalti” a Cerenova: lavori in corso in via Vadimone

Cantieri aperti a Cerenova, dopo via Vadimone nuovo manto stradale anche in via Perusia

Ruspe e operai al lavoro in via Vadimone a Cerenova. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di fresatura del manto stradale ai quali seguirà il rifacimento dell’intera sede. A seguire, i cantieri si sposteranno in via Perusia, zona di grande importanza per la frazione in quanto a servizio della Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri.

“Dopo aver eseguito il rifacimento completo di via Todi, via Sterpeto e via Suessola, i cantieri si sono spostati oggi in via Vadimone e proseguiranno poi in via Perusia per un intervento molto importante e atteso dalla cittadinanza – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – questi lavori rientrano all’interno di un appalto da 950mila euro, che segue quello di analoga cifra dello scorso anno e che nelle prossime settimane riguarderà anche diverse strade del capoluogo, tra cui via Montegrappa, il primo tratto di via Diaz, via Friuli, via Renato Morelli e un lungo tratto di via di San Paolo”.

“Sul fronte dei rifacimenti dei manti stradali, insieme al Geometra Federico Feriozzi dell’Ufficio Opere Pubbliche stiamo conducendo un lavoro importante e meticoloso – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – le numerose arterie viarie completamente riasfaltate nell’appalto dello scorso anno ne sono la dimostrazione: un appalto che ci ha consentito di portare a nuovo interi quadranti cittadini”.

“Cantieri saranno aperti anche nei prossimi giorni – conclude Luchetti – amministrativamente, stiamo lavorando per un altro importante appalto, sempre da 950mila euro che vogliamo realizzare nel 2027”.