Civitavecchia, la prevenzione esce dagli ambulatori: al via l’iniziativa «Occhio al diabete»

In occasione della Giornata mondiale del diabete, la ASL Roma 4 e l’associazione ADICIV presentano le attività di screening gratuito e promozione della salute previste al centro commerciale La Scaglia

CIVITAVECCHIA – Imparare a riconoscere per tempo i fattori di rischio del diabete, adottare stili di vita sani e rendere la prevenzione sempre più vicina ai cittadini. È questo l’obiettivo di «Occhio al diabete», l’iniziativa promossa dall’ADICIV (Associazione Diabetici Civitavecchia APS) in stretta collaborazione con la ASL Roma 4 in occasione della Giornata mondiale del diabete.

I dettagli del progetto verranno presentati ufficialmente alla stampa domani, martedì 10 novembre alle ore 12.30, presso la sala riunioni al secondo piano della sede ASL Roma 4 di Via Terme di Traiano 39/A.

Gli interventi della conferenza stampa

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Rosaria Marino, Direttrice Generale della ASL Roma 4, e vedrà la partecipazione del Consigliere Augusto Silvio delle Monache. A moderare gli interventi sarà il presidente dell’ADICIV, Rolando Fracassa.

Sul piano tecnico e sanitario interverranno Graziano Santantonio, diabetologo e direttore della UOC di Diabetologia, e Franca Spadone, assistente sanitaria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che illustrerà le strategie e le attività di promozione della salute sul territorio.

Screening e Villaggio della Prevenzione al centro commerciale

La conferenza stampa farà da apripista alle giornate operative sul campo. Sabato 14 novembre, gli spazi del centro commerciale La Scaglia ospiteranno il Villaggio della Prevenzione, curato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4.

Durante l’intera giornata, i cittadini potranno accedere a:

Screening gratuiti e controlli di prevenzione gestiti dagli operatori sanitari;

gestiti dagli operatori sanitari; Consulenze nutrizionali e consigli pratici per un’alimentazione equilibrata;

e consigli pratici per un’alimentazione equilibrata; Attività sul movimento: indicazioni per combattere la sedentarietà, informazioni per accedere all’Ambulatorio della Sedentarietà della ASL e modalità di adesione ai gruppi di cammino locali.

Un’occasione concreta per spostare l’assistenza sanitaria fuori dagli ambulatori tradizionali e intercettare la popolazione nei luoghi di vita quotidiana.