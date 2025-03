Volley Femminile, Cerveteri ipoteca la salvezza in Serie C

3-1 nello scontro diretto con Volley Lab, la Serie C Femminile della RIM Cerveteri a un passo dalla salvezza con 6 giornate d’anticipo

Si è concluso nel migliore dei modi lo scontro diretto tra RIM Sport Cerveteri e Volley Lab De’ Settesoli che si è svolto nel pomeriggio di sabato nel centro sportivo di Via Graziosi. Le ragazze della città etrusca, infatti, si sono imposte con il punteggio di 3 set a 1, conquistando 3 punti e mettendo una serie ipoteca sulla salvezza, obiettivo stagionale. A 6 giornate dalla fine del campionato, Giacometti e compagne sono none, ma distano ben 13 punti dalla zona retrocessione.

Dopo un avvio complicato, la formazione di coach Miliante Ribeiro ha sterzato in modo deciso, raddrizzando una partita dall’esito incerto, almeno sulla carta. E’ stato piuttosto severo il parziale del secondo set, conclusosi 25-10 proprio in favore delle cerveterane, che poi hanno navigato in acque serene fino alla fine della partita senza concedere margine di rientro alle avversarie.

“Oggi è andata benissimo. Il primo set siamo partite così così poi abbiamo ingranato – ha dichiarato Chiara Valentini, centrale delle RIM al termine della partita – abbiamo aumentato il nostro ritmo, complici allenamenti molto buoni in questa settimana e in quella precedente. Sono 3 punti veramente fondamentali”.

Il volley maschile

Battuta d’arresto per la Serie C Maschile che si è dovuta arrendere alla seconda forza del campionato, l’Eurpack Aprilia Pianeta Volley. Appannati dall’inizio della partita, Brunelli e compagni non hanno trovato le contromisure per arginare la compagine rivale. Attualmente settimi, i ragazzi di Cerveteri devono, comunque, guadagnare punti per consolidare la propria posizione in un girone estremamente equilibrato e nel quale nessuno può dirsi veramente tranquillo.

I parziali

Serie CF: RIM Sport Cerveteri – Volley Lab De’ Settesoli 3-1 (24-26; 25-10; 25-18; 25-21)

Serie CM: RIM Sport Cerveteri – Eurpack Aprilia Pianeta Volley 0-3 (17-25; 18-25; 13-25)