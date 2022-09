Volley Anguillara: tutto pronto per una grande stagione di serie B e C

Sabato 1 ottobre, la Volley Anguillara presenta la sua stagione al Palafagiani con il doppio impegno in serie B e C

Sabato 1 ottobre, dalle ore 15, la Volley Anguillara presenta la sua stagione sportiva al Palafagiani, il palazzetto del comune lacustre. Oltre a parlare della stagione sportiva e degli obiettivi, il pubblico avrà l’occasione di conoscere i giocatori delle due prime squadre. Il club di pallavolo è pronto per competere nel campionato nazionale di serie B maschile e nella massima categoria regionale con la squadra femminile. Non solo, nel weekend sarà anche possibile assistere a diversi incontri. Dopo la presentazione ufficiale, verrà disputata una gara amichevole contro la rappresentanza maschile della Lazio pallavolo. Domenica 2 ottobre, sempre nel pomeriggio, sarà la volta delle ragazze pronte a scendere in campo per un triangolare di alto livello. Il team anguillarino sfiderà la società San Giorgio Pallavolo e la Rim Sport Cerveteri. “Quest’anno abbiamo svolto un grande lavoro. Abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà, ma grazie al lavoro del team siamo riusciti a costruire due rose che vogliono e possono essere competitive” dichiara il

presidente della Volley Anguillara Stefano Mondati. “Vogliamo che Anguillara sia fiera della propria squadra di volley e non posso che invitarvi tutti al Palafagiani per un weekend di grande sport per grandi e piccoli” conclude fiero Mondati. Per tutte le informazioni è possibile consultare le pagine social della società.