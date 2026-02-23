Una passione nata da giovane, ritrovata nel tempo e oggi condivisa attraverso i raduni e le iniziative dell’associazione

Volanti Storici Ladispoli: Fabio Ricca racconta il legame speciale con la sua Fiat 500 L rossa del 1969 –

di Marco Di Marzio

Continua con entusiasmo l’impegno della Associazione Volanti Storici Ladispoli, realtà ormai consolidata sul territorio per la valorizzazione e la diffusione della cultura motoristica d’epoca.

Dopo una serie di eventi che hanno riscosso grande partecipazione di pubblico e appassionati, l’associazione rilancia il proprio obiettivo: far conoscere le vetture storiche non solo come oggetti da esposizione, ma come vere e proprie testimoni di storie, emozioni e vissuti personali.

Ed è proprio attraverso i racconti dei soci che prende forma questo nuovo percorso narrativo. A parlare, questa volta, è Fabio Ricca, vicepresidente dell’associazione, che apre il cofano dei ricordi per condividere il legame speciale con la sua Fiat 500 L rossa del 1969.

«Certe passioni nascono una volta sola, ma ti restano nel cuore per tutta la vita», racconta Ricca. La sua storia inizia molti anni fa, con una Fiat 500 L gialla Positano, prima auto e simbolo di libertà, avventure e strade percorse senza fretta. Un amore mai dimenticato, rimasto lì, pronto a riaffiorare.

Quel richiamo si è trasformato in realtà nel gennaio del 2022, quando Fabio ha acquistato la sua attuale Fiat 500 L rossa, immatricolata nell’aprile del 1969. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un vero ponte tra passato e presente. «Era un pezzo di storia, qualcosa che sentivo già mio», spiega.

Da lì è iniziato un attento lavoro di restauro: motore rifatto, accessori curati nei minimi dettagli, ogni componente riportato a nuova vita con la pazienza e la dedizione di chi considera l’auto quasi un membro della famiglia. Il risultato è una vettura che oggi splende, con la sua carrozzeria rossa capace di attirare sguardi e sorrisi ovunque passi.

Ma la Fiat 500 di Fabio non conosce la polvere del garage. Ama le piazze, i raduni, l’incontro con le persone. «È sulla strada che dà il meglio di sé», racconta. Ed è proprio durante questi momenti che si ritrova lo spirito autentico dei Volanti Storici Ladispoli: amicizia, condivisione e passione sincera per le auto che hanno fatto la storia.

«Ogni volta che giro la chiave e sento il rombo del bicilindrico, è come se mi dicesse: andiamo, c’è ancora tanta strada da fare insieme». Una frase che racchiude perfettamente il senso dell’iniziativa dell’associazione: custodire il passato, viverlo nel presente e continuare a raccontarlo, un chilometro alla volta