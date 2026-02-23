Ladispoli celebra l’87º anniversario dei Vigili del Fuoco con una mostra d’arte al Centro d’Arte e Cultura

Un omaggio artistico al coraggio, al sacrificio e allo spirito di servizio dei Vigili del Fuoco

In occasione dell’87º anniversario della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Assessorato alla Cultura del Ladispoli promuove una mostra d’arte dedicata a donne e uomini che ogni giorno incarnano coraggio, dedizione e spirito di servizio al fianco della comunità.

Il vernissage si terrà sabato 28 alle ore 16:00 presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli, alla presenza delle autorità civili e militari, degli artisti partecipanti e della cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Delegato alle Mostre Filippo Conte, nasce con l’intento di rendere omaggio al Corpo dei Vigili del Fuoco attraverso il linguaggio universale dell’arte. Le opere in esposizione interpretano i valori del sacrificio, della solidarietà e della protezione della collettività, trasformando in immagini ed emozioni l’eroismo silenzioso di chi opera quotidianamente nelle emergenze e nella tutela della sicurezza pubblica.

La mostra rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo fondamentale che i Vigili del Fuoco svolgono nella nostra società: un servizio essenziale, spesso lontano dai riflettori, ma sempre vicino ai bisogni reali delle persone.

«Attraverso questa esposizione – dichiara l’Assessore alla Cultura – vogliamo esprimere la gratitudine dell’intera comunità per l’impegno, la professionalità e il profondo senso del dovere che contraddistinguono il Corpo dei Vigili del Fuoco. L’arte diventa così strumento di memoria, riconoscenza e partecipazione condivisa».

La cittadinanza è invitata a partecipare.