L’associazione guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca celebra la Pasqua tra passione per le auto storiche, memoria condivisa e spirito di comunità che unisce generazioni diverse

Volanti Storici Ladispoli augura Buona Pasqua: “Non solo motori d’epoca, ma storie che continuano a viaggiare nel tempo, unite da una famiglia in movimento” –

di Marco Di Marzio

Nel cuore della primavera, tra profumi di fiori e colori pasquali, l’Associazione Volanti Storici Ladispoli rinnova il suo messaggio di passione e condivisione con l’iniziativa “Pasqua in Movimento”. Un evento simbolico che unisce l’amore per le auto d’epoca ai valori più autentici della comunità.

Le protagoniste sono le vetture storiche, autentici gioielli su quattro ruote che raccontano storie di un tempo passato ma mai dimenticato. Non si tratta soltanto di carrozzerie lucide e motori ruggenti, ma di veri e propri scrigni di memoria: ogni auto custodisce esperienze, emozioni e vite vissute, tramandate di generazione in generazione.

Sotto la guida dei presidenti Pasquale Carbone e Fabio Ricca, l’associazione si distingue per il forte spirito di aggregazione. “Siamo più di un gruppo… siamo una famiglia in movimento”, recita il messaggio che accompagna l’iniziativa, sottolineando il senso di appartenenza che lega i membri.

L’atmosfera pasquale, arricchita da simboli tradizionali come uova decorate e paesaggi primaverili, si fonde con il fascino senza tempo delle auto storiche, creando un connubio suggestivo tra passato e presente. Un modo originale per celebrare la festività, mantenendo viva la cultura motoristica e rafforzando i legami sociali.

Con “Pasqua in Movimento”, Ladispoli si conferma non solo luogo di incontro per appassionati, ma anche punto di riferimento per chi crede nel valore della memoria, della passione e della condivisione.

Un augurio, dunque, che va oltre la ricorrenza: una Pasqua che viaggia sulle strade della storia, guidata dal cuore di una comunità unita.